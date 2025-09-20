Έκλεισε η συνεργασία Open και Κοκλώνη: Οι τέσσερις που «κλείδωσαν» για μεσημεριανό

Οι επίσημες ανακοινώσεις κατά πως φαίνεται απομένουν για την επανέναρξη της συνεργασίας του Νίκου Κοκλώνη με το Open. Η εκ νέου τηλεοπτική σύμπραξη της Barking Well Media με το κανάλι της Παιανίας αναστέλλει φυσικά και τις νομικές διαδικασίες μεταξύ των δύο πλευρών για τη λήξη της προηγούμενης συνεργασίας η οποία δεν είχε γίνει με ομαλό τρόπο.

Ο Νίκος Κοκλώνης σε πρώτη φάση θα έχει την παραγωγή εκπομπών στη μεσημεριανή ζώνη του Ανοιχτού Καναλιού. Τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο. Σε αυτή τη φάση προέχει το στήσιμο της καθημερινής εκπομπής και εκεί επικεντρώνεται ο διευθυντής των ψυχαγωγικών εκπομπών της Barking Well Media Θέμης Μάλλης. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο θα θυμίζει το «Booth» αλλά δεν θα είναι ακριβώς αυτό ούτε και θα έχει την ίδια ακριβώς δομή. Ωστόσο, η κεντρική ιδέα παραμένει η ίδια: Ένα γυναικείο μαγκαζίνο με συμμετέχουσες 4 γυναίκες.

Συντονίστρια θα είναι η Έλενα Χριστοπούλου ενώ φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» και η συμμετοχή της Ελίνας Παπίλα. Τα ονόματα που ακούγονται έντονα τα τελευταία 24ωρα για να συμπληρωθεί η ομάδα της εκπομπής είναι η Δάφνη Καραβοκύρη και η Σοφία Μουτίδου. Στη σχετική λίστα βέβαια συμπεριλαμβάνονται και άλλα ονόματα.

Αβέβαιο το μέλλον του Θανάση Πάτρα στο Open

H έλευση του Νίκου Κοκλώνη στο Open έφερε αλλαγή δεδομένων για τον Θανάση Πάτρα που είχε προφορική συμφωνία με τον σταθμό για την ανάληψη ψυχαγωγικής εκπομπής στο δίωρο 14.00 – 16.00. Η συνεργασία ναυάγησε και απομένει το εάν θα γίνει πρόταση στον παρουσιαστή για να αξιοποιηθεί σε άλλη ζώνη στον σταθμό. Για τη μεσημεριανή εκπομπή είχε συμφωνήσει τη συμμετοχή του ο Γιώργος Κρικοριάν που πέρυσι ήταν μέλος του «Πάμε Δανάη» του Mega.

Όσον αφορά στη γυναικεία παρουσία της εκπομπής δεν είχε αποφασιστεί ωστόσο η λίστα συμπεριελάμβανε τα ονόματα της Άννας Ζηρδέλη, της Μαρίας Αντωνά, της Εύης Φραγκάκη και της Ελένης Βουλγαράκη. Πάντως μερίδα στελεχών του Open επιμένει στην εισήγησή της για αξιοποίηση του Θανάση Πάτρα καθώς τον δέσμευσε με αποτέλεσμα ο παρουσιαστής να απορρίψει άλλες τηλεοπτικές προτάσεις που είχε δεχθεί. Το εάν θα δούμε τον Θανάση Πάτρα σε άλλο τηλεοπτικό ρόλο στο Open είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.