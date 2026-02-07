Εκτός ΕΡΤ ο Γιώργος Κακούσης: Το παρασκήνιο μετά το σκάνδαλο ΓΣΕΕ

Πολύ γρήγορα έτρεξαν οι εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την εμπλοκή του ονόματος του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης στο σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Και ενώ ο δημοσιογράφος ανήγγειλε δημόσια μέσω facebook ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα για όσο καιρό θα διερευνάται η υπόθεση, νωρίτερα η διοίκηση της ΕΡΤ τον ενημέρωσε πως παγώνει τη σχέση εργασίας μαζί του κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνα με πληροφορίες του Reader απόλυτα σύμφωνο το δημοσιογράφο από την πρώτη στιγμή.

Έτσι τίθεται εκτός της ενημερωτικής εκπομπής «Live Now» που συμπαρουσίαζε κάθε μεσημέρι στις 13.00 με την Νικολέττα Κρητικού στο ERTNEWS. Το ίδιο ισχύει και για τον ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό ERTNEWS όπου στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» συνεχίζει μόνος του ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πετρόπουλος. Ο Γιώργος Κακούσης μετακινήθηκε στην ΕΡΤ το προηγούμενο καλοκαίρι προερχόμενος από τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.