Εκτός Κοινωνία Ώρα Mega η Ανθή Βούλγαρη: Τι είπε στη έναρξη ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Εκτός του «Κοινωνία Ώρα Mega» βρίσκεται σήμερα Πέμπτη (26/2) η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να εξηγεί πως η δημοσιογράφος ταλαιπωρείται από μία ίωση και για αυτό έμεινε στο σπίτι.
«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε, μοναξιές σήμερα γιατί θέλει προσοχή με τις ιώσεις! Φεύγει ο Φεβρουάριος και θέλει προσοχή. Γενικά εδώ στην εκπομπή και στο τεχνικό προσωπικό, όλοι είναι με ίωση.
Σήμερα, λοιπόν, κάτι προβληματάκια είχαμε με την κυρία Βούλγαρη, δεν θα είναι μαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, μη μας κολλήσει και όλους εμάς», είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπολος στην έναρξη της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega».
