Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Πότε επιστρέφει στο NOX

H Έλενα Παπαρίζου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή 12/12, οπότε και η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σημαντικά.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε από την Παρασκευή (12/12), η Έλενα Παπαρίζου, αφού η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σημαντική βελτίωση, όπως έγινε γνωστό από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες , η τραγουδίστρια πρόκειται να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στις 5 Ιανουαρίου.

 «Οι εμφανίσεις της στο Nox θα ξεκινήσουν μετά των Φώτων. Είναι πολύ καλύτερα, ανακτά δυνάμεις και ετοιμάζει ωραία πράγματα. Στο Voice θα επιστρέψει κανονικά», ανέφερε συγκεκριμένα ο Πάνος Κατσαρίδης.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες μέρες η Έλενα Παπαρίζου, χρειάστηκε να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας που αισθάνθηκε στα γυρίσματα του The Voice.

H αποκάλυψη έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας της, η οποία έγραφε αναλυτικά:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

