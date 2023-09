Έλλη Τρίγγου: Η «μάγισσα» με την έξαλλη εφηβεία που παραλίγο να φύγει με καραβάνι στην Ινδία

Η Έλλη Τρίγγου είναι «Η Μάγισσα» και μάγεψε το τηλεοπτικό κοινό που παρακολούθησε την πρεμιέρα της νέας σειράς του ΑΝΤ1.

Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/9) και η Έλλη Τρίγγου ως «Θεοφανώ» κέρδισε με την ερμηνεία της ήδη από τα πρώτα λεπτά το τηλεοπτικό κοινό, που περίμενε με αγωνία την πρεμιέρα της υπερπαραγωγής του ΑΝΤ1.

Η Έλλη Τρίγγου, η οποία έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, μέσα από το ρόλο της Ασημίνας Σταμίρη, στην επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες», γεννήθηκε στην Πάτρα, αλλά μεγάλωσε στον Βύρωνα, όπου μετακόμισε με τη μητέρα της σε ηλικία 2 ετών όταν χώρισαν οι γονείς της.

Έχει δύο ετεροθαλή αδέρφια από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της και είναι μια γυναίκα δυναμική, τολμηρή που αγαπάει το ρίσκο.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν δύο ετών και έτσι έχω το πλεονέκτημα να έχω πολλές οικογένειες. Έχω πολλές οικογένειες, γιατί οι γονείς μου έχουν ξαναφτιάξει τις ζωές τους και έτσι είχα πολλά οικογενειακά πρότυπα. Βοήθησαν πολύ οι γονείς μου, υπάρχει τρομερή ισορροπία.

Ό,τι και να συνέβαινε μεταξύ τους, είχαν πάντα την ενωτική πρόθεση σε σχέση με μένα» είχε εξομολογηθεί η Έλλη Τρίγγου, σε συνέντευξή της, στην εκπομπή «The 2night show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στις «Άγριες Μέλισσες».

Η αγαπητή ηθοποιός πέρασε μία έξαλλη εφηβεία, όπως είπε σε συνέντευξή της.

«Επέστρεψα στην Πάτρα στα 14, μου είπε η μητέρα μου “πήγαινε να δει κι ο μπαμπάς σου τη γλυκά”, ήμουν έξαλλη ως έφηβη, οι γονείς μου είναι ήρωες. Θυμάμαι είχα πει στον μπαμπά, ότι ήμουν στη μαμά και στη μητέρα μου, ότι ήμουν στον πάτερα μου, με ανακάλυψαν, εγώ ήμουν κάπου άλλου και ζούσα τη ζωή μου» αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός σε συνέντευξή της στον Άρη Καβατζίκη και στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».

Σε ηλικία 22 ετών έκανε ένα ταξίδι στη Γρανάδα της Ισπανίας και ανακάλυψε πως θέλει να γίνει ηθοποιός.

«Στην Ισπανία ήρθα σε επαφή με την τέχνη σε πολλές μορφές της, γνώρισα το τσίρκο, μουσικούς του δρόμου, ζωγράφους, εικαστικούς, ζογκλέρ.

Ζούσα με τσιρκολάνους μέσα σε συλλογικότητες, με ομάδες καλλιτεχνικές ανθρώπων περιπλανώμενων, κράτησε ένα τρίμηνο και επέστρεψα. Πάντα ονειρευόμουν να φύγω με ένα τσίρκο, όταν έδωσα στο Εθνικό, την ήμερα που θα έβγαιναν τα αποτελέσματα εάν δεν περνούσα, θα έφευγα με καραβάνι στην Ινδία» εξομολογήθηκε η Έλλη Τρίγγου.

Έλλη Τρίγγου: Η καριέρα της

Όταν τελείωσε το πρώτο έτος της σχολής (2014), έπαιξε στην ταινία «Suntan». Έπειτα, πρωταγωνίστησε στην ταινία μικρού μήκους «37 μέρες». Για την ερμηνεία της στην ταινία αυτή απέσπασε το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ηθοποιού από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Το 2017 πρωταγωνίστησε με τον Αποστόλη Τότσικα στη σειρά της Lacta, «Από την αρχή», η οποία προβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 ως τηλεταινία από τον ALPHA. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ταινία απέσπασε δύο βραβεία από το Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών. Ένα χρυσό βραβείο (gold lion) στην κατηγορία «Online: Fiction Series» και ένα ασημένιο (silver lion) στην κατηγορία «TV & VOD: Fiction 15 Min or over».

Το 2019 έπαιξε έναν από τους δυο κεντρικούς ρόλους στη σειρά «Motorway 65» της Εύης Καλογηροπούλου, η οποία έφτασε μέχρι το διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ Καννών.

Στο θέατρο συμμετείχε στην παράσταση του Γιάννη Οικονομίδη, «Στέλλα Κοιμήσου», στον μονόλογο «Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας» σε σκηνοθεσία Θάνου Σαμαρά, στο «Lolita reversed» στην πειραματική σκηνή του Εθνικού και στον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ». Το 2020 συμμετείχε στην παράσταση «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, αλλά και στο «This is Not Romeo and Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα στο θέατρο Πορεία.

Το 2018 συμμετείχε σε τρία επεισόδια του τρίτου κύκλου της βρετανικής σειράς «The Durrells» υποδυόμενη την Daphne Likourgou. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στη σειρά «Just Push Abuba» έχοντας τον ρόλο της Lucia. Πρόκειται για μια διαδικτυακή κωμική σειρά του καναλιού ZDF στη Γερμανία.

Από το 2019 έως το 2022 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες» υποδυόμενη την Ασημίνα Σταμίρη.

Έλλη Τρίγγου: Η «Θεοφανώ» στη Μάγισσα και τα διθυραμβικά σχόλια στο Twitter

Η ερμηνεία της Έλλης Τρίγγου στις περισσότερες σκηνές της και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του αιματοβαμμένου ονείρου της «Μάγισσας», του παραλίγο θανάτου της, της «αναγέννησής» της «μάγεψε» τους τηλεθεατές.

Η άδικη δε τιμωρία που της επιβλήθηκε όταν κόντεψε να της πέσει το μωρό κατά τη διάρκεια της βάπτισης και ενώ εκείνη είχε ένα όραμα, έκανε όλο το Twitter να πάρει το μέρος της, ενώ δεν έλειψαν και τα πιο «χιουμοριστικά» σχόλια με άρωμα «Άγριων Μελισσών» με τη «Λενιώ» έτοιμη να πάρει την καραμπίνα για να υπερασπιστεί την «αδερφή» της.

«Τα λέει όλα με ένα βλέμμα»

Ελλη Τριγγου δε χρειάζεται καν να μιλήσεις με ενα βλέμμα τα λες ολα 👏🏻🙏🏻 #magissa — Kon🌸 (@konstantina_mak) September 25, 2023

Αγαπώ Θεοφανώ. Το κορίτσι μου, και μόνο με το βλέμμα μιλάει και τα λέει όλα. #Magissa — Natasa ❤️ (@siasalvatore) September 25, 2023