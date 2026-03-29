Ελληνικές ταινίες σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου στην τηλεόραση

Δείτε ποιες ελληνικές ταινίες του παλιού και του νέου κινηματογράφου προβάλουν σήμερα (29/3) τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

Ελληνικές ταινίες σήμερα

  • 12:00 STAR Κάτι να καίει
  • 13:00 ΕΡΤ1 Ένας ήρως με παντούφλες
  • 16:30 STAR Φωνάζει ο κλέφτης
  • 17:55 ΣΚΑΪ Σχολή για Σωφερίνες
  • 20:00 ΕΡΤ1 Ένας τρελλός τρελλός αεροπειρατής
  • 21:45 ΑΝΤ1 Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά
  • 22:00 MEGA Μια τρελλή τρελλή οικογένεια
  • 00:20 MEGA Μαζί τα φάγαμε
  • 00:50 ΕΡΤ World Ένας τρελλός τρελλός αεροπειρατής
  • 01:15 Alpha Τροχονόμος Βαρβάρα

Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3

  • 05:15 Η Ώρα του Λύκου
  • 07:00 Έξυπνοι και Κορόιδα
  • 08:25 Ταπεινός και Καταφρονεμένος
  • 11:15 Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
  • 12:55 Σάντα Τσικίτα
  • 14:30 Η Παιχνιδιάρα
  • 15:55 Χριστίνα
  • 17:25 Η Γυναικάρα από το Κιλκίς
  • 18:50 Ο Παραμυθάς
  • 20:20 Φουκαράδες και Λεφτάδες
  • 22:00 Ο Μπλοφατζής
  • 23:40 Ο Βάλτος
  • 01:25 Κραυγή
  • 03:05 Ο Δρόμος με τα Κόκκινα Φώτα
  • 04:40 Η Κλεοπάτρα Ήταν Αντώνης

