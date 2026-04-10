Ελληνικές ταινίες σήμερα Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 10/4

10:15 ΕΡΤ1 - Τα τέσσερα σκαλοπάτια

10:30 ΑΝΤ1 - Ένα αστείο κορίτσι

10:50 MEGA - Στουρνάρα 288

14:00 MEGA - Λατέρνα, φτώχεια και γαρύφαλλο

14:50 ALPHA - Ορατότης Μηδέν

13:45 ΟΡΕΝ - Της μιας δραχμής τα γιασεμιά

15:50 ΣΚΑΪ - Νυμφίος ανύμφευτος

16:30 ΑΝΤ1 - Το κορίτσι του Λούνα Παρκ

17:30 STAR - Ο άνθρωπος του Θεού

17:35 ΣΚΑΪ - Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα

20:00 ALPHA - Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο

20:40 ΕΡΤ1 - Ερωτική συμφωνία

21:15 ΣΚΑΪ - Η Μαρία της σιωπής

23:20 MEGA - Ο Φανούρης και το σόι του

Η ταινία της ημέρας: Ο άνθρωπος του Θεού

Η δημοτικότητα του Νεκτάριου (Αναστάσιου) Κεφαλά, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο.

Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα.

Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το μοναστήρι μεγαλώνει. Η Μονή όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα…

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γέλενα Πόποβιτς

Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Αλεξάντερ Πετρόφ, Μίκι Ρουρκ, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Μιχάλης Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

07:15 Τα 201 Καναρίνια

08:35 Η Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα

10:15 Άδικη Κατάρα

12:45 Τι 30, Τι 40, Τι 50

14:25 Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά

15:55 Διχασμός

17:25 Μια Λατέρνα, Μια Ζωή

18:45 Ο Άγιος Νεκτάριος

20:15 Οι Ουρανοί Είναι Δικοί μας

22:00 Η Οργή του Αδικημένου

23:30 Η Φωνή της Καρδιάς

00:50 Τα Παιδιά της Πιάτσας

02:25 Διωγμός

04:00 Οι Σταυραετοί

05:35 Ξεριζωμένη Γενιά