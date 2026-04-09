Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 9/4

09:00 MEGA - Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

10:40 MEGA - Αχ! Και να ‘μουν Άνδρας

13:45 ΟΡΕΝ - Οι καταφρονεμένοι

14:00 MEGA - Στουρνάρα 288

14:45 ΑΝΤ1 - Αγάπη μου παλιόγρια

17:45 STAR - Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος

17:45 ΣΚΑΪ - Στέλλα

20:00 ALPHA - Μανταλένα

20:15 ΕΡΤ1 - Οι κυρίες της αυλής

21:00 ΣΚΑΪ - Ο Κατήφορος

Αναλυτικά...

09:00 MEGA - Δόκτωρ Ζι-Βέγγος

Ο Θανάσης, ταλαίπωρος υπάλληλος κουρείου, πηγαίνει στο απέναντι μπακάλικο να αγοράσει οινόπνευμα, φορώντας την άσπρη μπλούζα της δουλειάς του. Εκεί, τον συναντάει ο πλούσιος της γειτονιάς, που έχει βγει στους δρόμους, ψάχνοντας ένα γιατρό για να σώσει τη μοναχοκόρη του, που επιχείρησε να αυτοκτονήσει από ερωτική απογοήτευση. Βρίσκει τον Θανάση, τον περνάει για γιατρό και τον κουβαλάει σηκωτό σπίτι του. ‘Ετσι, ο Θανάσης αναγκάζεται να ασκήσει την ιατρική, με το δικό του απαράμιλλο τρόπο, όχι μόνο στην όμορφη κοπέλα, αλλά και στη μητέρα της και σε… άλλους, που τον εμπλέκουν σε μια περίεργη υπόθεση κληρονομιάς.

Παίζουν: Θανάσης Βέγγος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Χρήστος Τσαγανέας, Περικλής Χρηστοφορίδης, Κώστας Τύμβιος, Νίτσα Τσαγανέα, Νόρα Κατσέλη, Κάκια Αγαγιώτου και Μάρθα Νεστορίδου

10:40 MEGA - Αχ! Και να ‘μουν Άνδρας

Η Μάρω Κοντού, άνεργη γιατί οι προϊστάμενοί της την παρενοχλούν σεξουαλικά, βρίσκει δουλειά σε μια εταιρία παίρνοντας την ταυτότητα του δίδυμου αδελφού της Αλέκου, που είναι μετανάστης στην Αυστραλία. Γρήγορα κερδίζει την εμπιστοσύνη των προϊσταμένων της, παίρνοντας τη θέση του διευθυντή. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ερωτεύεται το γιο ενός από τα αφεντικά της, τη στιγμή που αυτοί της προξενεύουν ο καθένας την κόρη του.

Παίζουν: Μάρω Κοντού, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Μούτσιος, Πόπη Δεληγιάννη, Μανώλης Δεστούνης, Γιώργος Γρηγορίου, Τάκης

13:45 ΟΡΕΝ - Οι καταφρονεμένοι

Ένας τίμιος κι εργατικός κηπουρός, ο Σταμάτης, δουλεύει σε μια βίλα της Κηφισιάς και έχει μια κόρη, την Αννούλα, που σπουδάζει ιατρική. Όταν επιστρέφει από το εξωτερικό ο Νίκος, γιος του ιδιοκτήτη της βίλας, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του, οι δύο νέοι ξαναβρίσκονται μετά από πολύ καιρό και ερωτεύονται αλλήλους με πάθος. Όμως, η κακομαθημένη και φθονερή αδελφή του Νίκου, η Ντόρα, διαβάλλει την Αννούλα, προκαλεί το χωρισμό του ζευγαριού, καθώς και την αποπομπή του Σταμάτη και της κόρης του από τη βίλα. Τα χρόνια περνούν κι ο πατέρας του Νίκου ξεπέφτει, ενώ η Αννούλα είναι πλέον μια πετυχημένη γιατρός που εργάζεται σε ένα νοσοκομείο στο οποίο κάποια μέρα μεταφέρεται η Ντόρα σε κρίσιμη κατάσταση. Η Αννούλα την αναγνωρίζει και τη φροντίζει δεόντως, η δε συνάντησή της με τον Νίκο αναζωπυρώνει την αγάπη τους και τους χαρίζει για πάντα την ευτυχία.

Παίζουν: Ορέστης Μακρής, Μέμα Σταθοπούλου, Κώστας Καρράς, Λυκούργος Καλλέργης, Δέσπω Διαμαντίδου, Νίκος Βασταρδής, Πυθαγόρας, Κίμων Δημόπουλος, Νίκος Φέρμας, Λευκή Βεντουράτου, Γκόλφω Μπίνη, Μίκα Φλωρά, Δέσποινα Νικολαΐδου, Νίκος Πασχαλίδης.

14:00 MEGA - Στουρνάρα 288

Μέσα από την αφήγηση-ματιά ενός ενοίκου (Ντίνος Ηλιόπουλος) της πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρα 288, βλέπουμε τις καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που κατοικούν στη μεγαλούπολη, τα προβλήματά τους, τις κωμικές καταστάσεις, τα ευτράπελα και τους έρωτές τους. Μια σειρά από μικρές ιστορίες, με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, πλαισιώνουν την κεντρική ιστορία της ανιψιάς (Βούλα Χαριλάου) του θυρωρού (Ορέστης Μακρής), που είναι ερωτευμένη με τον κακομαθημένο γιο (Νίκος Καζής) του ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος).

Παίζουν: Ορέστης Μακρής, Σοφία Βέμπο, Σμαρούλα Γιούλη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Απόστολος Αβδής, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Ντίνα Τριάντη, Νίκος Καζής, Βούλα Χαριλάου, Μαρίκα Κρεββατά, Γιώργος Γαβριηλίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Μαίρη Χρονοπούλου, Νίκος Φέρμας

14:45 ΑΝΤ1 - Αγάπη μου παλιόγρια

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αναπολεί τη ζωή και τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σχέση τους. Απ’ τη μνήμη τους παρελαύνουν όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Απ’ τις γλυκόπικρες αναπολήσεις του ζευγαριού επανερχόμαστε στην πεζή πραγματικότητα και στη γεροντική μοναξιά. Όμως, η αγάπη που υπάρχει μεταξύ τους ζεσταίνει τις καρδιές τους και ενισχύει το κουράγιο τους.

Παίζουν: Κώστας Βουτσάς, Ξένια Καλογεροπούλου, Νίκος Ρίζος, Γιώργος Μοσχίδης, Μίτση Κωνσταντάρα

17:45 STAR - Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος

Ένας ιδιότροπος βιομήχανος χάλυβα απολύει τον υπάλληλό του, τον ντροπαλό λογιστή Γρηγόρη. Όταν όμως διαπιστώνει ότι κατά λάθος ο Γρηγόρης έχει στην κατοχή του τα διπλά βιβλία της εταιρείας όλα αλλάζουν. Τρομοκρατημένος, μήπως ο Γρηγόρης αποκαλύψει κάπου την αλήθεια, ο βιομήχανος αναγκάζεται να τον ξαναπροσλάβει και μάλιστα βάζει την κακομαθημένη κόρη του Τζούλια, να του κάνει τα γλυκά μάτια και να παίξει μαζί του ένα ερωτικό παιχνίδι ώστε να πάρουν πίσω τα βιβλία. Όμως η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι πολύ διαφορετική, γιατί ο έρωτας δεν αργεί να έρθει, και τελικά «…αντί να φάει η γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει την γατούλα π' αγαπώ...!»

Παίζουν: Τζένη Καρέζη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος

17:45 ΣΚΑΪ - Στέλλα

Η Στέλλα είναι τραγουδίστρια στο νυχτερινό κέντρο Παράδεισος. Σχετίζεται με τον Αλέκο, γόνο πλούσιας οικογένειας, αλλά αποφασίζει να θέσει τέρμα στον δεσμό τους, πριν επέλθει η φθορά. Ο Μίλτος, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, την πολιορκεί. Η Στέλλα αρχικά τον αποφεύγει. Αργότερα θα υποκύψει στη γοητεία του. Όμως, θέτει τους δικούς της όρους, προκειμένου να συνεχιστεί η σχέση τους.

Παίζουν: Μελίνα Μερκούρη, Γιώργος Φούντας, Αλέκος Αλεξανδράκης, Χριστίνα Καλογερικού, Σοφία Βέμπο, Βούλα Ζουμπουλάκη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Τασσώ Καββαδία, Νίτσα Παππά, Κώστας Κακκαβάς, Χρυσούλα Πατεράκη, Κωστής Πομώνης, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Ελένη Χαλκούση, Γεράσιμος Μαλιωρής, Νότης Πιτσίλος

20:00 ALPHA - Μανταλένα

Η μικρή κοινωνία ενός κυκλαδίτικου νησιού είναι χωρισμένη στα δύο, εξαιτίας της έχθρας δύο καπετάνιων. Όταν ο καπετάν-Κοσμάς πεθαίνει, η κόρη του Μανταλένα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έχει να θρέψει τα έξι αδέλφια της. Αποφασίζει να δουλέψει μόνη της το καΐκι, αλλά κανένας δεν εμπιστεύεται μια καπετάνισσα. Τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο… μέχρι να αναλάβει δράση ο παπάς του νησιού και ο έρωτας!

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Παντελής Ζερβός, Θόδωρος Μορίδης, Γιώργος Δαμασιώτης, Δέσπω Διαμαντίδου, Σμάρω Στεφανίδου, Καίτη Λαμπροπούλου, Λαυρέντης Διανέλλος, Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Καΐλας.

20:15 ΕΡΤ1 - Οι κυρίες της αυλής

Στην αυλή ενός παλιού σπιτιού, ζει ένας φουκαράς ζωγράφος, ο Πίπης, που είναι μονίμως άφραγκος. Οι συγκάτοικοι της «αυλής» βοηθάνε τον Πίπη όσο μπορούν, αφού εκείνος τους προσφέρει άφθονο κέφι με τα σκαρφίσματά του. Στο διαμέρισμα του Πίπη έρχεται ο Νίκος, που είναι ερωτευμένος με μια αινιγματική γυναίκα, τη Μελίτα, η οποία περιμένει την επιστροφή του άντρα της από το ανατολικό μπλοκ. Η όμορφη κόρη του λατερνατζή κυρ-Νώντα, η Αννούλα, ερωτεύεται τον Νίκο, και μια φιλόδοξη χορεύτρια καταφέρνει να πείσει τον Πίπη να τη βοηθήσει στις εμφανίσεις της σε ένα καμπαρέ. Μετά από μια σειρά κωμικών επεισοδίων, τα πράγματα μπερδεύονται ακόμα περισσότερο, όταν ο Νίκος ερωτεύεται τη νεαρή Αννούλα.

Παίζουν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νόρα Βαλσάμη, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ελένη Προκοπίου, Μαίρη Λαλοπούλου, Κώστας Πρέκας, Κατερίνα Γιουλάκη κ.ά.

21:00 ΣΚΑΪ - Ο Κατήφορος

Η Ρέα, ένα κορίτσι από καλή οικογένεια, αλλά με γονείς που αδιαφορούν για τις παρέες της κόρης τους, είναι ζευγάρι με τον Κώστα, παιδί μιας διαλυμένης οικογένειας. Κάποια στιγμή τον παρατάει για τον καλό και ευγενικό Πέτρο, και ο Κώστας για να την εκδικηθεί την παρασύρει και την αφήνει γυμνή σε ένα πάρκο. Μετά τον δημόσιο εξευτελισμό της, η Ρέα κλείνεται στο σπίτι της, αλλά όταν μαθαίνει ότι ο Κώστας έχει σχέση με τη μικρότερη αδελφή της, τον σκοτώνει. Ακολουθεί μια πολύκροτη δίκη, κατά την οποία δικηγόρος υπεράσπισης είναι ο ίδιος ο πατέρας της, ενώ η μικρή της αδελφή αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους έγινε το έγκλημα.

Παίζουν: Ζωή Λάσκαρη, Νίκος Κούρκουλος, Μίρκα Καλατζοπούλου, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Νίτσα Μαρούδα, Κώστας Βουτσάς, Ελένη Ζαφειρίου, Παντελής Ζερβός, Περικλής Χριστοφορίδης, Άγγελος Μαυρόπουλος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, Λαυρέντης Διανέλλος, Βασίλης Ανδρονίδης.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

07:20 Μια του Κλέφτη

08:55 Ο Θαυματοποιός

10:25 Κρυστάλλω

12:00 Η Επιστροφή

13:30 Η Σφραγίδα του Θεού

15:25 Δύσκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο Μπαμπάς μου

17:20 Φτώχεια και αριστοκρατία

18:45 Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο

20:15 Ο Μεθύστακας

22:00 Ξεχασμένοι Ήρωες

23:25 Θεόφιλος

01:00 Η Λίμνη των Πόθων

02:35 Και Αυτός το Βιολί του

04:00 Αγάπη μου Ουά-Ουά

05:40 Η Μυρτιά