Ελληνικές ταινίες σήμερα Παρασκευή 17 Απριλίου: Το πρόγραμμα στην τηλεόραση

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 17/4/2026

14:30 ΕΡΤ3 - Ο Βαφτιστίκος

17:35 ΣΚΑΪ - Η κοροϊδάρα

14:30 ΕΡΤ World - Ο Βαφτιστίκος

20:15 ΕΡΤ1 - Ο Ατσίδας

21:00 ΑΝΤ1 - Μοντέρνα Σταχτοπούτα

23:20 MEGA - Στα Καλά Καθούμενα

Η ταινία της ημέρας

Ο Ατσίδας

Ο Αλέκος συνδέεται αρκετό καιρό με την Βούλα, χωρίς όμως να αποφασίζει να την παντρευτεί, μέχρι που ο αδελφός της απειλεί να τον σκοτώσει αν δεν αποκαταστήσει την χαμένη τιμή της αδελφής του. Ο Αλέκος έχει και αυτός μια ανύπαντρη αδελφή, την Άννα, που χωρίς να το ξέρει συνδέεται κρυφά με έναν νεαρό, τον Αντώνη. Ο Αλέκος και ο Αντώνης συναντιούνται τυχαία σε ένα εξοχικό κέντρο, στο οποίο ο Αντώνης μαθαίνει στον Αλέκο την μέθοδο “στρίβειν δια του αρραβώνος”. Έτσι, εκπλήσσεται σφόδρα όταν ανακαλύπτει ότι ο Αντώνης είναι ο μέλλων μνηστήρας της αδελφής του, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα μπερδέματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για την αδελφή του.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης.

Πρωταγωνιστούν: Ντίνος Ηλιόπουλος, Ζωή Λάσκαρη, Παντελής Ζερβός, Θανάσης Βέγγος, Τζόλυ Γαρμπή, Στέφανος Στρατηγός, Μαρία Βούλγαρη, Βαγγέλης Πρωτοπαππάς, Κώστας Παπαχρήστος, Γκόλφω Μπίνη, Βελισσάριος Κοντογιάννης, Γιώργος Μεσσάλας.

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

06:00 Τα Δυο Πόδια Σ' Ένα Παπούτσι

07:25 Η Επιστροφή

08:50 Άνθρωπος για Όλες τις Δουλειές

10:55 Πονηρό Θηλυκό, Κατεργάρα Γυναίκα

12:40 Ο Παραμυθάς

14:05 Μια του Κλέφτη

15:40 Και Αυτός το Βιολί του

17:10 Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη

18:55 Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση

20:20 Εγώ Ρεζίλεψα τον Χίτλερ

22:00 Ο Κατήφορος

23:45 Ουζερί Τσιτσάνης

01:40 Η Ζούγκλα των Πόλεων

03:20 Ο Βάλτος

05:05 Ψυχραιμία, Ναπολέων!