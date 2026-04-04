Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Σάββατο 4 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 13:00 ΕΡΤ1 Γάμος αλά ελληνικά
- 13:00 ΕΡΤ World Γάμος αλά ελληνικά
- 14:30 ΑΝΤ1 Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά
- 17:45 ΣΚΑΪ Ψυχραιμία Ναπολέων
- 16:30 STAR Το κοροϊδάκι της δεσπoινίδος
- 20:40 ΕΡΤ1 Η κυρία δήμαρχος
- 21:00 ΑΝΤ1 Γκαρσονιέρα για 10
- 21:00 Cosmote Cinema 1 Υπάρχω
- 22:00 ALPHA Η χαρτοπαίχτρα
- 23:00 ΕΡΤ3 Ο τελευταίος ταξιτζής
- 00:15 ALPHA Ράκος Νο14 και ο πρώτος μπουνάκιας
- 01:00 ΕΡΤ World Η κυρία δήμαρχος
Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)
07:20 Έμπαινε Μανωλιό
08:50 Ο Μανωλιός Ξαναχτυπά
11:50 Το Πιθάρι
13:15 Όλα θα Πάνε Καλά
14:55 Άνθρωπος για Όλες τις Δουλειές
17:00 Η Σωφερίνα
18:45 Φως, Νερό, Τηλέφωνο... Οικόπεδα με Δόσεις
20:20 Ο Τρομοκράτης
22:00 Καλώς ήλθε το δολάριο
23:45 Οκέι Φίλε
01:15 Κυνόδοντας
04:05 Στο Τέλος Ξυρίζουν τον Γαμπρό
05:40 Όταν οι Ρόδες Χορεύουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.