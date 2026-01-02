Εμείς κι Εμείς: Η viral πρόβλεψη για το 2026 και η αντίδραση του σεναριογράφου

Ένα απόσπασμα από τη θρυλική σειρά του Mega «Εμείς κι Εμείς» κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς κάνει μια πρόβλεψη για το 2026.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά ο σεναριογράφος της σειράς Πάνος Αμαραντίδης μίλησε στο «Στούντιο 4» και παραδέχτηκε ότι ο ίδιος δεν το θυμόταν.

«Μου ήρθε ένα μήνυμα την Πρωτοχρονιά με τίτλο “Προφητεία” από έναν άγνωστο. Δεν είχα καταλάβει τίποτα στην αρχή. Μετά είδα ότι ήταν το “Εμείς κι Εμείς” και γέλασα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από το επεισόδιο και το φινάλε του. «Το επεισόδιο είναι όντως το 125, από την τρίτη σεζόν του “Εμείς κι εμείς”, που προβλήθηκε το 1997-1998. Εκείνη την περίοδο είχαμε πάει με τον Σπύρο Μεταλληνό στο Λονδίνο, τα Χριστούγεννα του ’97, και είδαμε στο θέατρο το “Art”, πριν παιχτεί στην Ελλάδα. Μας είχε εντυπωσιάσει πολύ και αποτέλεσε έμπνευση για την ιστορία.

Το ξημέρωμα του 2026 μπήκε εντελώς τυχαία, χωρίς καμία πρόθεση πρόβλεψης, απλώς ως ένα χρονικό άλμα 30 χρόνων. Το γράφαμε γελώντας, όπως και στο γύρισμα, και το φινάλε κατέληγε ότι η τέχνη είναι η καλύτερη επένδυση», είπε προσθέτοντάς: «Ο κόσμος μας ξεπερνάει. Υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται τα πάντα, ακόμα κι αυτά που εμείς έχουμε ξεχάσει».

