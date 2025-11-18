Οι 16 καλύτερες ελληνικές κωμικές σειρές

Από τους «Απαράδεκτους», τις «Τρεις Χάριτες», τους «Μεν και Δεν», την «Ντόλτσε Βίτα» και τους «Δυο Ξένους» μέχρι το «Κωνσταντίνου και Ελένης», τα «Εγκλήματα», το «Είσαι το Ταίρι Μου», τις «Σαββατογεννημένες» και το «Παρά Πέντε», εάν κάποιος θα ήθελε να απαριθμήσει τις αγαπημένες σειρές που έγραψαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση και θεωρούνται σήμερα κλασικές, οι τίτλοι θα ήταν αμέτρητοι και σίγουρα πάλι κάποιες σειρές θα έμεναν εκτός προς απογοήτευση πολλών ορκισμένων φαν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου, το Reader συγκέντρωσε αυτές που θεωρούμε τις 16 καλύτερες ελληνικές κωμικές σειρές που είδαμε στη μικρή οθόνη από την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης μέχρι σήμερα και τις χωρίσαμε σε οκτώ ζευγάρια.

Διαβάστε ακόμα: Παγκόσμια μέρα τηλεόρασης: Η επινόηση ενός αγρότη, που κατέκτησε τον κόσμο



***

Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να ψηφίσετε από σήμερα Τρίτη (18/11) μέχρι και την Παρασκευή (21/11) μέσα από τη σελίδα μας στο Instagram ποια θεωρείτε την καλύτερη όλων.



***

Τα 8 ζευγάρια που θα κοντραριστούν είναι τα ακόλουθα:

Δύο Ξένοι – Οι Στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη

Εγκλήματα – Κάτω Παρτάλι

Κωνσταντίνου & Ελένης – Εμείς κι Εμείς

Ντόλτσε Βίτα - Το Δις Εξαμαρτείν

Οι Απαράδεκτοι – Οι Μεν και οι Δεν

Τρεις Χάριτες – Σαββατογεννημένες

Στο Παρά Πέντε – Της Ελλάδος τα Παιδιά

Είσαι το Ταίρι μου – Σ' αγαπώ μ' αγαπάς

Για όσους θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους ή να δουν τους αγαπημένους τους ήρωες εν δράσει, δεν έχουν παρά να συνεχίσουν να διαβάζουν την αναλυτική λίστα του Reader:

Οι 3 Χάριτες

Οι αδελφές Χαρίτου δεν σκόρπισαν απλά το γέλιο για τρεις συνεχόμενες σεζόν, αλλά έκαναν «σχολή» στην τηλεόραση, αφού ακολούθησαν αμέτρητες κωμικές σειρές με θέμα τη συγκατοίκηση μεταξύ διαφορετικών χαρακτήρων. Και αν έχουν περάσει 35 χρόνια από την α’ προβολή της σειράς, ένα επεισόδιο αρκεί να δει κανείς για να καταλάβει πόσο σημερινές είναι οι αδερφές Χαρίτου, σκορπώντας ακόμα το γέλιο με τις ατάκες και τα καμώματά τους.

Οι Aπαράδεκτοι

Ο Σπύρος που έχει παρελθόν στο Πολυτεχνείο, η Δήμητρα που έχει κάνει και ποίημα για τις Μυκήνες, ο Γιάννης που αναρωτιέται πώς γεννήθηκε το σύμπαν, ο Βλάσης που είναι τύπος decontracte, η Ρένια (je m’ appelle Renia, με τόνο στο e!) και ο κύριος Βασίλης ο διαχειριστής, που είναι μόνος, κατάμονος. Αυτό το παρεάκι εμφανίστηκε στην τιβί πριν από 34 χρόνια και έχει καταφέρει να μοιάζει με όλες τις παρέες που έχουμε συναντήσει στις ζωές μας. Ανεκτίμητοι και απαράδεκτοι για πάντα.

Της Ελλάδος τα Παιδιά

Ο Ντάλας, ο Πλαπούτας, ο Καραβανέας, ο Κάκαλος, ο «θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε», a.k.a Χλαπάτσας και τ’ άλλα παιδιά, τα κλασικά «λαμόγια» του ελληνικού στρατού, εμφανίστηκαν σε μια κωμωδία που σήμερα έχει τη στόφα του κλασικού. Με επεισόδια όπως εκείνο με τον θρυλικό Μπιτζιμπιτζίδη (Κώστας Τσάκωνας, σε μια επική παραλλαγή του πρωταγωνιστή από το «Τρελό Γουίκεντ στου Μπέρνι), με ένα θρυλικό εορταστικό με τον Μίμη Πλέσσα, τον Άγγελο Πυριόχο και τον Γιάννη Κούτρα από το «Ζυγό», η σειρά παραμένει ως και σήμερα ένα διαμάντι της ελληνικής τιβί.

Το Δις Εξαμαρτείν

Μια γυναίκα, δύο άντρες και μάλιστα, με ανατρεπτικό φινάλε, σίγουρα πολύ μπροστά για την εποχή του. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο είχαν περάσει 2,5 απολαυστικές σεζόν με πολύ γέλιο και μία Ντίνα Κώνστα να «κλέβει» πανηγυρικά την παράσταση ως δαιμόνια Γιολάντα Ραγιά, η οποία άνετα θα μπορούσε να είναι η χαμένη αδελφή της Ντένης Μαρκορά των Δύο Ξένων.

Οι Μεν και οι Δεν

Μία κατεξοχήν κωμωδία καταστάσεων και συγκρούσεων που έρχονται μέσα από τις σφοδρή αντίθεση ανάμεσα στον σνομπισμό, τον συντηρητισμό και τον νεοπλουτισμό της οικογένειας Δάγκα, αλλά και της λαμογιάς, και «προχώ» κατάστασης του πιο λαϊκού ζεύγους Σταμάτη. Καθένας από τους πρωταγωνιστές εξυπηρέτησε με πάθος τον χαρακτήρα του. Ακόμα και η Τερέζ! Αποτέλεσμα η σειρά να είναι από τις κορυφαίες σε αριθμό επαναλήψεων αποκτώντας καλτ φήμη σε θεατές που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν προβλήθηκε.

Εμείς κι Εμείς

Στη δεκαετία του `90, οι κωμικές σειρές έπαιρναν χρυσό μετάλλιο στην απλότητα των θεματικών τους. Η σειρά των Πάνου Αμαραντίδη - Σπύρου Μεταλληνού φώτισε τις καθημερινές ιστορίες μιας παρέας από το Μετς: του Πάνου, της Μαρίας, της Σμαράγδας, του Αντωνάκη, της Σμαράγδας, του Βασίλη, της Νατάσας, του Μάκη. Η παρέα αμέσως βρήκε το κοινό της, σκάρωσε ως και τηλεοπτικά μιούζικαλ (!) και κατέρριψε το ένα ρεκόρ τηλεθέασης μετά το άλλο. Λες κι έγιναν τα δικά μας Φιλαράκια.

Ντόλτσε Βίτα

Από τη μία η οικογενειακή ιεραρχία, το παλιό και το «τι θα πει ο κόσμος» δοσμένο μέσα από την εκπληκτική Μαρία Φωκά (Όλγα Μαρκάτου) από την άλλη το μοντέρνο, το αυθόρμητο, το ελεύθερο της Σάσας (Κατιάνα Μπαλανίκα) και στη μέση ένας αδέξιος, ρομαντικός και «παράνομος» έρωτας που προσπαθεί να ανθίσει ισορροπώντας σε αντίρροπες δυνάμεις. Ο έρωτας της Χριστίνας Μαρκάτου και του Αντώνη Καλούδη υπήρξε πρωτοπόρος θεματικά και συνολικά το Ντόλτσε Βίτα ίσως μία από τις καλύτερες σειρές όσων αφορά στους ολοκληρωμένους χαρακτήρες και το έξυπνο χιούμορ που έπαιξε με κοινωνικές συμβάσεις και οικογενειακά διλήμματα. Οι αντιθέσεις της είχαν ήδη στήσει τα θεμέλια για τους «Δύο Ξένους».

Δύο Ξένοι

Το ελκυστικό μοτίβο του διανοούμενου και της λαϊκής φιγούρας, δύο κόσμων αντίθετων, δύο κόσμων ξένων, ήρθε στην περίπτωση αυτή δοσμένο μέσα από ένα χιούμορ που όμοιό του δεν είχαμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση που μέχρι τότε προσπαθούσε με κωμικές καταστάσεις, αλλά ως επί το πλείστον αδύναμο λόγο. Ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου «κέντησαν» πάνω στους διαλόγους, όλων των αντίθετων κόσμων που έπλασαν και οι απαράμιλλες ατάκες των χαρακτήρων, όπως της Ντένης Μαρκορά, διαμόρφωσαν τότε το χιούμορ της καθημερινότητάς μας, αλλά και κωμικών σειρών που ακολούθησαν και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, πάνω από 25 χρόνια μετά το τέλος της σειράς ως memes στην επικοινωνία μας.

Κωνσταντίνου και Ελένης

Η σειρά που έχει καταρρίψει όλα τα ρεκόρ επαναλήψεων και εξακολουθεί να μας κάνει να γελάμε και να χαλαρώνουμε ίσως γιατί εκτός από τις ατάκες έχει κάτι που δεν συναντάς εύκολα, ένα στοιχείο που εντόπισε στο σενάριο από την πρώτη στιγμή και η ίδια η Ελένη Ράντου: τον γυναικείο ρόλο τον ενσαρκώνει άντρας και τον ανδρικό τον υποδύεται γυναίκα. Και κάτι μας λέει ότι θα βλέπουμε τους καυγάδες του Κωνσταντίνου και της Ελένης για πολλά χρόνια ακόμα.

Εγκλήματα

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο ανατρεπτική κωμική σειρά που έχουμε δει ακόμα και μέχρι σήμερα - 25 χρόνια μετά το φινάλε της - στην ελληνική τηλεόραση. Και να σκεφτεί κανείς ότι παραλίγο να μην τη βλέπαμε αφού η τηλεθέαση των πρώτων επεισοδίων ήταν εξαιρετικά χαμηλή και σχεδόν η σειρά κόπηκε. Ευτυχώς, όμως, η τηλεοπτική παρέα σώθηκε για να τους… ξεπαστρέψει έναν έναν στην πορεία η Σωσώ, η πιο γλυκιά κακιά που λατρέψαμε.

Σ’αγαπώ, Μ’ αγαπάς

Βασισμένη σε μια ιδέα της γαλλικής τηλεόρασης (που έδωσε τη σειρα “Un Gars, Une Fille”) η ιστορία του Θοδωρή και της Δήμητρας έπαιξε πανέξυπνα με όλες τις στερεοτυπικές καταστάσεις που βιώνει κάθε σύγχρονο ζευγάρι. Το «ψάξε να βρεις τον πασίγνωστο γκεστ» σε όλα σχεδόν τα επεισόδια της σειράς, ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάντα εντυπωσιακά ευρήματα (Μαρία Καβογιάννη, Σάρα Γανωτή, Δημήτρης Σταρόβας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, μεταξύ πολλών άλλων).

Είσαι το Ταίρι Μου

Την εποχή που το dating άρχισε να πρωτογνωρίζει την τεχνολογία, ο Λευτέρης Παπαπέτρου την εντάσσει σε μια οπτική κωμωδία παρεξηγήσεων, σαρκαστικών και παιχνιδιάρικων σχολίων που αθωώνονται από το σημερινό politically correct λόγω πρόθεσης και εποχής (όπως και τόσες άλλες κωμικές σειρές). Οι χαρακτήρες μετακινούνται ανάμεσα στο προσωπικό και το διαδικτυακό τους «εγώ» δημιουργώντας αστείες καταστάσεις καθημερινότητας και σχέσεων που αποδίδονται με τρόπο προσιτό και αστείο. Αν και η αλήθεια είναι πως το love story είναι αυτό που τελικά σε κερδίζει.

Οι Στάβλοι της Εριέττας Ζαΐμη

Ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου το έκαναν και αυτό: σουρεαλιστικό, σχεδόν αγγλοσαξωνικό χιούμορ με φυλακές, κρατούμενους και δεσμοφύλακες στο επίκεντρο. Με ένα καστ που είχε μέσα από Νίκο Σεργιανόπουλο και Χρυσούλα Διαβάτη μέχρι Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μαρία Λεκάκη και Άγγελο Παπαδημητρίου, η σειρά μας χάρισε 36 επεισόδια σαν θεατρικά έργα τσέπης. Θα περάσει καιρός μέχρι να δούμε ξανά κάτι με τόση χρυσόσκονη στο DNA του.

Σαββατογεννημένες

Μία από τις πιο «ζεστές» και πρωτότυπες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα ανατρεπτικό σενάριο με αστεία καταστάσεων, λεκτικό χιούμορ, αλλά και μια ιστορία συμφιλίωσης και αποδοχής μέσα από δυσκολίες και διαφορές. Για ακόμα μια φορά οι χαρακτήρες είναι ένας κι ένας και ξεφεύγουν από τα τετριμμένα όντας από δημιουργίας τους πλασμένοι από με το υλικό μιας έξυπνης υπερβολής που καταλήγει σε κωμικές καταστάσεις που σε κάνουν να δακρύζεις από τα γέλια.

Στο Παρά Πέντε

Πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι τυχαίνει να βρεθούν την ίδια λάθος στιγμή στο λάθος σημείο, ή μήπως όχι; Γιατί όπως αποδείχθηκε στην πορεία μόνο λάθος δεν ήταν ούτε η στιγμή ούτε το σημείο. Οι δε 5 δέθηκαν, έγιναν οικογένεια και ανακάλυψαν ότι τους ενώνει κάτι πολύ δυνατό από το παρελθόν, ενώ έγραφαν την ίδια στιγμή τηλεοπτική ιστορία, κάνοντας την τηλεθέαση να χτυπάει κόκκινο κάθε εβδομάδα.

Κάτω Παρτάλι

Ο Λευτέρης Παπαπέτρου, ο άνθρωπος - φάντασμα της ελληνικής τηλεοπτικής και θεατρικής κωμωδίας που έχει γράψει τα καλύτερα παραμύθια για ενήλικες (φέτος σαρώνουν τα «Φαντάσματα» του), είναι υπεύθυνος και γι’ αυτό. Μια μαύρη κωμωδία που σατιρίζει την απόγνωση του μεσοαστού μέσα σε ένα περιβάλλον υπαίθρου. Βγήκε σε μια εποχή απόλυτης καθίζησης των τηλεοπτικών καναλιών και τελείωσε ξαφνικά, σαν να το είχαμε ονειρευτεί.