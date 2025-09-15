Emmys 2025: Ο πρωταγωνιστής του «Adolescence» έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων

Το «Adolescence» θριάμβευσε στα Emmys 2025, κερδίζοντας οκτώ βραβεία, και την παράσταση έκλεψε ο 15χρονος Όουεν Κούπερ (Owen Cooper) που κέρδισε το βραβείο β'ανδρικού ρόλου σε μίνι σειρά και έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής.

Ο 15χρονος ηθοποιός από όταν προβλήθηκε η σειρά είχε «κάνει αίσθηση» στο κοινό αφήνοντας το άφωνο με τις υποκριτικές του ικανότηες. Η σειρά έγινε η δεύτερη πιο δημοφιλής παραγωγή της πλατφόρμας, απέσπασε βραβεία για μίνι σειρά, σκηνοθεσία και σενάριο, καθώς και τρία βραβεία για ερμηνείες.

Ο 15χρονος πρωταγωνιστής του Adolescence όταν παρέλαβε το βραβείο του δήλωσε: «Να βρίσκομαι εδώ πάνω είναι απίστευτο, είναι τόσο σουρεαλιστικό. Όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα υποκριτικής πριν μερικά χρόνια, δεν περίμενα καν να είμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ».

«Νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει πως αν ακούς, συγκεντρώνεσαι και βγαίνεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή. Ποιος νοιάζεται αν ντραπείς; Όλα είναι δυνατά. Τρία χρόνια πριν δεν ήμουν τίποτα, και τώρα είμαι εδώ».

Στο τέλος, ευχαρίστησε επίσης την οικογένειά του, τους συμπρωταγωνιστές και την ομάδα παραγωγής της σειράς, λέγοντας: «Μπορεί να γράφει το όνομά μου σε αυτό το βραβείο, αλλά πραγματικά ανήκει σε αυτούς πίσω από την κάμερα».

Πηγή: BBC