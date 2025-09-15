Emmys 2025: Σουίνι και Μπλάνσετ, τα απόλυτα είδωλα - Οι 5 πιο μαγικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Εχθές έλαβαν χώρα τα Emmys 2025, με τις προβλέψεις να «πέφτουν μέσα» για τα βραβεία στις αγαπημένες μας σειρές και ταινίες. Δεν μας προκάλεσε έκπληξη που το Adolescence, το The Pitt και το The Studio, ήταν οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς.

Βέβαια, ας μην γελιόμαστε, πολλοί είναι αυτοί που δεν έστρεψαν την προσοχή τους αποκλειστικά στο υποκριτικό μέρος της διοργάνωσης αλλά έμειναν προσηλωμένοι στην οθόνη χαζεύοντας τους celebrities και τις λαμπερές τους εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega), Σίντνει Σουίνι (Sydney Sweeney), Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) ήταν μερικές από αυτές που εντυπωσίασαν στην «πασαρέλα» των Emmys.

Διαβάστε ακόμα: Emmys 2025: Σάρωσε το «The Studio» και το «Adolescence» - Αναλυτικά οι νικητές της βραδιάς

Emmys 2025: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega)

Η Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega) εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί των Emmy, και φόρεσε μια εμφάνιση που θα μπορούσε να προέρχεται κατευθείαν από το πλατό του Death Becomes Her, με ένα ντεκολτέ καλυμμένο με πολύτιμους λίθους και μια μαύρη φούστα με ψηλό σκίσιμο από τον οίκο Givenchy με κοσμήματα Pomellato της Σάρα Μπάρτον.

Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez)

Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) φόρεσε ένα κόκκινο ασύμμετρο φόρεμα Louis Vuitton με τιράντες και λαιμόκοψη, ντραπέ γιακά και ουρά, κοσμήματα Tiffany & Co. και γόβες Santoni.

Σίντνει Σουίνι (Sydney Sweeney)

Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) αυτή τη χρονιά έδωσε η ίδια βραβείο Emmy και εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα «ασορτί» κόκκινο στράπλες φόρεμα Oscar de la Renta.

Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett)

Η πολυαγαπημένη και πάντα κομψή Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) απέδωσε φόρο τιμής στον Armani, φορώντας μια μαύρη ολόσωμη φόρμα με βαθύ ντεκολτέ με διαφανή υφάσματα με κρυστάλλους.

Η ολόσωμη φόρμα - από τη συλλογή Armani Privé Fall/Winter 2025 Couture - ήταν κομψή με τους έντονους ώμους, τις κομψές λευκές μανσέτες πουκάμισου και τα μακριά, φαρδιά παντελόνια

Lisa

Την προσοχή τράβηξε η Lisa που έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι, με ένα ροζ φόρεμα σε απόχρωση μαλλί της γριάς, ασύμμετρη φούστα και ουρά με κορδέλα από την Lever Couture.