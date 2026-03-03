Έπεισαν το κοινό: Το κανάλι που κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης κατά την έναρξη του πολέμου

Σημαντική επιστροφή των «others» στα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας, προσωρινή αποχώρηση από τα προγράμματα των σταθμών κάποιων ψυχαγωγικών εκπομπών αλλά και αναδιανομή της τηλεθέασης έφερε ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν. Μεγάλοι κερδισμένοι ήταν ο ΣΚΑΪ και το Open αλλά και το Mega που αν και πολυσυλλεκτικό κανάλι απέδειξε πως δεν χάνει το έρεισμά του στο κοινό που προτιμά ενημέρωση κάτι που φυσικά ισχύει από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του το 1989 και δεν άλλαξε ούτε μετά τη σύντομη διακοπή και την επαναλειτουργία του υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου ΣΚΑΪ και Open τροποποίησαν ριζικά το πρόγραμμά τους με συνεχή ροή ενημέρωσης. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο σύνολο του κοινού ο ΣΚΑΪ ανέβηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με μερίδιο 13,2% ο Alpha υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 11,8% και ακολούθησε το Mega με 11%. Στην τέταρτη θέση με διψήφιο μερίδιο 10,6% ανέβηκε το Open και ακολούθησαν ΑΝΤ1 με 7,5%, STAR με 7,3%, και ΕΡΤ1 με 3,5%. Το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Δημόσιας τηλεόρασης το ERTNEWS κατέγραψε 3,1%.

Στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέλαβε το Mega με 1,5% και ακολούθησαν o Alpha με 11,1%, το STAR κατέγραψε 8,5%, το Open 8,4% με σημαντική άνοδο και σε αυτό το κοινό, ο ΣΚΑΪ 8,3%, ο ΑΝΤ1 7,1%, η ΕΡΤ1 2% και το ERTNEWS 1,3%. Την Κυριακή 1 Μαρτίου ο ΣΚΑΪ ήταν και πάλι πρώτος και με διαφορά από τον ανταγωνισμό που έπεσε σε μονοψήφιο ποσοστό.

Στο σύνολο του κοινού το κανάλι του Φαλήρου σημείωσε 12,9% στη δεύτερη θέση βρέθηκαν από κοινού ΑΝΤ1 και ALPHA με 9,8%, ακολούθησε στην τέταρτη θέση το STAR με 9,4%, το Mega με υποχώρηση στο 8,8%, το Open και πάλι ψηλά για τα δεδομένα του στο 8,4%, ΕΡΤΝEWS στο 4,2% πάνω από το πρώτο κανάλι που σημείωσε 3%. Στο δυναμικό κοινό πέρασε στην πρώτη θέση το STAR με 11,5% και ακολούθησαν ΣΚΑΪ με 8,9%, ALPHA 8,8%, ANT1 8,5%, Mega 7,8%, Open 6,8%, ERTNEWS 2,8% και ΕΡΤ1 2,3%. Με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο να είναι πυκνές και τη χώρα να μπαίνει σταδιακά σε προεκλογική περίοδο είναι βέβαιο πως η ενημέρωση όχι μόνο θα διατηρήσει αλλά θα ενισχύσει τη θέση της στα προγράμματα των δικτύων τη νέα τηλεοπτική σεζόν.