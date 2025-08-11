Το επεισόδιο με τη Σοφία Σεϊρλή που έχει αποσύρει από παντού ο ΑΝΤ1

Η Σοφία Σεϊρλή πέθανε με τρόπο αγωνιώδη και τραγικό, παλεύοντας με τα ορμητικά κύματα του Ικάριου Πελάγους. Είναι τρομερά άχαρο να θυμόμαστε ηθοποιούς σαν την Σοφία Σεϊρλή στο φινάλε της ζωής τους και ευχόμαστε να είστε επιεικείς, καθώς θα κάνουμε αυτό ακριβώς παρακάτω.

Η γεννημένη στην Αλεξάνδρεια ηθοποιός και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ανήκει σ' εκείνη τη φουρνιά των ηθοποιών που παράλληλα με το θέατρο δοκίμασαν τις δυνάμεις τους και σε ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Την είδαμε στο «Άρπα Κόλλα» του Νίκου Περάκη, στον «Ξαφνικό Έρωτα» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, στους «Κυνηγούς» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, ακόμα και στα αρκετά αμφιλεγόμενα «Χρόνια της Μεγάλης Ζέστης» της Φρίντας Λιάππα. Ήταν το 1991 όταν προβλήθηκε η συγκεκριμένη ταινία και ήταν μια αφορμή ώστε η ηθοποιός να κάνει μια παύση από το σινεμά και να καταπιαστεί με ένα ανερχόμενο τηλεοπτικό project, αρκετά δυναμικό και φρέσκο για εκείνη την εποχή.

Ήταν η «Ανατομία ενός Εγκλήματος» του Πάνου Κοκκινόπουλου, βασισμένη σε μια ιδέα του Νίκου Μαστοράκη, με τους Πέτρο Μάρκαρη και Γιάννη Ράγκο στην ανάπτυξη και έρευνα περί των σεναρίων. Η Σεϊρλή έπαιξε σε ορισμένα από τα καλύτερα επεισόδια της σειράς.

Μετράμε τίτλους: «Μοιραία Σχέση», «Σόνια Κρίλοβιτς», «Τιμωρία», «Οικογενειακή Φωτογράφιση», «Πέπλο Αίματος», «Τελευταία Στάση», «Χωρίς Έλεος», «Τρις εις Θάνατον» είναι ορισμένες από τις σημαντικότερες συμμετοχές της στην αστυνομική σειρά που βασιζόταν σε αληθινές ιστορίες εγκλημάτων.

Κρατάμε την «Τιμωρία», την μεταφορά της ιστορίας του Δράκου του Σέιχ Σου σε μορφή τηλεοπτικής μυθοπλασίας, με έναν συγκλονιστικό Χρήστο Βαλαβανίδη, ως μια καθηλωτική στιγμή τηλεόρασης που δεν υπάρχει πια.

Ο σοκαριστικός φόνος που συμβαίνει στο φινάλε του επεισοδίου ίσως είναι ο λόγος που η «Τιμωρία» δεν είναι διαθέσιμη σε καμία επίσημη πλατφόρμα video πια, ούτε καν στο επίσημο site του ΑΝΤ1.

Ξαναβλέπουμε όμως το επεισόδιο «Μοιραία Σχέση», για την εντυπωσιακή επί της οθόνης χημεία της Σοφίας Σεϊρλή με τον Μηνά Χατζησάββα και την πρώτη εμφάνιση του Αλέξανδρου Λογοθέτη.