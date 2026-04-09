Επιβάτης έστειλε κατά λάθος χαιρετισμούς σε Βούλγαρη - Χασαπόπουλο μέσα από την εκπομπή του Οικονόμου

Η έξοδος των Αθηναίων για το Πάσχα συνεχίζεται και έτσι ο γνωστός ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Γιώργος Τσελίκας, βρέθηκε σήμερα (9/4) νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά για να καταγράψει την κίνηση και να συνομιλήσει με τους εκδρομείς λίγο πριν επιβιβαστούν στο πλοίο αλλά βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόοπτο, ενώ μια «υποστηρίκτρια» προσπάθησε να τον «φτιάξει» για να πάει διακοπές.

Ενώ λοιπόν ο Γιώργος Τσελίκας συνομιλούσε με επιβάτες ενός πλοίου που θα εκτελούσε το δρομολόγιο Πάρος - Νάξος - Ίος - Σαντορίνη, έπεσε πάνω στα μέλη ενός Συλλόγου με μία γυναίκα, μιλώντας στο μικρόφωνο, να στέλνει χαιρετισμούς στην Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του Κοινωνία Ώρα Mega από τον αέρα του Σήμερα του ΣΚΑΪ.

«Χαιρετισμούς στην Ανθή και τον Ιορδάνη. Από το Mega δεν είστε;», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα και παρά το γεγονός ότι πέτυχε 0 στα 2 ούτε ο Γιώργος Τσελίκας ούτε ο Δημήτρης Οικονόμου πτοήθηκαν με τον πρώτο να λέει «Συνάδελφοι καλοί είναι και εκεί. Με τον Δημήτρη τον Οικονόμου είμαστε» και τον δεύτερο να αναφέρει με τη σειρά του:

«Α, μπράβο. Στην Ανθή και στον Ιορδάνη. Βέβαια, δεν δουλεύουν σήμερα, αλλά δεν πειράζει. καλά παιδιά».

Βέβαια, ούτε και η γυναίκα πτοήθηκε από το μπερδεματάκι (και για ποιον λόγο άλλωστε;) και καλημέρισε τον Δημήτρη Οικονόμου και ευχήθηκε Καλό Πάσχα.

Η κοπέλα που προσπάθησε να βγάλει σε άδεια τον Γιώργο Τσελίκα

Στη συνέχεια ήρθε το ακόμα καλύτερο όταν ο Γιώργος Τσελίκας μίλησε σε δύο κοπέλες και όταν τις ρώτησε πού πάνε και του απάντησαν Σαντορίνη, η μία τον ρώτησε: «Εσείς θα κάνετε τίποτα το Πάσχα;» για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.

Τσελίκας: Θα δουλεύω.

Κοπέλα: Όλη μέρα;

Τσελίκας: Ναι ρε χαρά μου εδώ, μέχρι το απομεσήμερο.

Κοπέλα: Δεν μπορούμε να κανονίσουμε κάτι και για τον άνθρωπο, ρε παιδιά;

«Συμπάθειά μου», σχολίασε ο Γιώργος Τσελίκας για την κοπέλα που προσπάθησε on air να τον «φτιάξει» να κάτσει και εκείνος το Πάσχα αν και μάταια, ενώ ο Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε «Μπράβο της».