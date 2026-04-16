Επικό σχόλιο Τζίμα για Μητσοτάκη: «Έπαθε... Πρετεντέρη, μπέρδεψε τον Ντίλιαν με τον Μπομπ Ντίλαν»

Ο χιουμοριστικός σχολιασμός της Ράνιας Τζίμα με φόντο την τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για το «Κράτος Δικαίου».

Με ένα επικό σχόλιο αναφέρθηκε στην τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, η Ράνια Τζίμα, προκαλώντας γέλια στο πλατό του Mega. 

Ο Πρωθυπουργός ποφάσισε να αναφερθεί στον Ταλ Ντίλιαν, λέγοντας: «Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε». 

 

Η δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε χιουμοριστικά: «Έπαθε... Πρετεντέρη, που το παθαίνεις καμία φορά και δεν θυμάσαι. Που θυμάσαι, λες πως δεν θυμάσαι επίθετα.  Μπέρδεψε τον Ταλ Ντίλαν με τον Μπομπ Ντίλαν... τι έπαθε;». 
 

