Επικό σχόλιο Τζίμα για Μητσοτάκη: «Έπαθε... Πρετεντέρη, μπέρδεψε τον Ντίλιαν με τον Μπομπ Ντίλαν»

Με ένα επικό σχόλιο αναφέρθηκε στην τριτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, η Ράνια Τζίμα, προκαλώντας γέλια στο πλατό του Mega.

Ο Πρωθυπουργός ποφάσισε να αναφερθεί στον Ταλ Ντίλιαν, λέγοντας: «Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε».

Η δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε χιουμοριστικά: «Έπαθε... Πρετεντέρη, που το παθαίνεις καμία φορά και δεν θυμάσαι. Που θυμάσαι, λες πως δεν θυμάσαι επίθετα. Μπέρδεψε τον Ταλ Ντίλαν με τον Μπομπ Ντίλαν... τι έπαθε;».

