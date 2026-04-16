Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για την δευτερολογία του στη σημερινή προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε - μεταξύ άλλων - πως εντός Μαΐου η ΝΔ θα εκκινήσει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων.

«Εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση με ένα πυρήνα προτάσεων για 25 άρθρα που έχουν καταθέσει βουλευτές της ΝΔ. Είμαστε σε θέση να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης με κρίσιμες αναφορές: όπως αναφορά στην τεχνίτη νοημοσύνη.

Αν θα αλλάξουμε το άρθρο 16. Αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για προσιτή στέγη. Αν θα ψηφίσουμε νόμο για λειτουργία των κομμάτων για να αναβαθμίσουμε ποιότητα Δημοκρατίας. Αν θα συζητήσουμε ζητήματα για το 51 και 54 που αφορούν τον εκλογικό νόμο».

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηριζόντας «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αναφορά στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ενώ αντίθετα επέλεξε να εστιάσει εκτενώς στη διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

«Δεν υπάρχετε κυρία Κωνσταντοπούλου έξω από το πλαίσιο της τραγωδίας των Τεμπών. Οι πρώτοι που σας κατάλαβαν είναι οι συγγενείς των θυμάτων», είπε ο πρωθυπουρός.

Σε άλλο σημείο, ο πρωθυπουργός απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως οι παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις είναι διαχρονικές:

«Η χώρα έχει καταβάλει πρόστιμα στην ΕΕ πάνω από 3 δισ. ευρώ από τη δεκαετία του ’80. Ποιος κυβερνούσε τότε;», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Έχει όρια η απάτη. Δεν έχετε το θάρρος να παραδεχθείτε πως και τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση έχουν ευθύνες». Μάλιστα ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγει από τη δύσκολη θέση.

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Παρουσιάσατε μία δυστοπική εικόνα για μία χώρα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Έλληνες πολίτες την ΕΕ, τον Economist, εσάς, τον κ. Φάμελλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου; Ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κ. Τσίπρας πριν από τις εκλογές 2023».

Οι μεγάλες θεσμικές τομές που πρότεινε ο Πρωθυπουργός

«Το ερώτημα είναι αν είμαστε σε θέση, ως πολιτικό σύστημα, να κάνουμε πραγματικά μία θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης που έχουν να κάνουν με κρίσιμες θεματικές, όπως, παραδείγματος χάρη:

αν θα προσθέσουμε στο Άρθρο 5 αναφορά για την τεχνητή νοημοσύνη , την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την ΤΝ

, την προστασία και την ελευθερία του ατόμου και την ασφάλειά του από την ΤΝ αν επιτέλους θα αλλάξουμε το Άρθρο 16, κάτι το οποίο έπρεπε να είχατε κάνει πριν από 20 χρόνια αλλά δεν τολμήσατε

αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για την προσιτή στέγη

αν πραγματικά θα ψηφίσουμε νόμο για τα τη λειτουργία των κομμάτων κατόπιν συνταγματικής επιταγής, κάτι που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια αλλά είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας

αν θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν το Άρθρο 51 και το Άρθρο 54 του Συντάγματος, που αφορούν τον εκλογικό νόμο.

Μετά τις εκλογές να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού.

Για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Αν θέλουμε να συζητήσουμε λογική ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα.

Κατά την πρωτολογία του, o πρωθυπουργός ήθελε να δώσει απαντήσεις σε όλες τις κατηγορίες που εξαπολύει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, φτάνοντας να καταλογίσει ακόμα και το εγκεφαλικό που υπέστη ο Γιώργος Μυλωνάκης στους κύκλους της.