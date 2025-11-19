Επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»: Πότε βγαίνει ο τέταρτος κύκλος και σε ποιο κανάλι

Ένας ακόμη κύκλος ζωής ανοίγει στην ελληνική τηλεόραση για το «Κάτι Ψήνεται». Θα είναι ο τέταρτος. Το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ακουστεί πως το παιχνίδι μαγειρικής θα επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του Open.

Τελικά το δημοφιλές παγκοσμίως πρότζεκτ μαγειρικών ικανοτήτων που έχει βέβαια και στοιχεία ριάλιτι θα επιστρέψει μετά τον Ιανουάριο μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 στο καθημερινό απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού.

Το original format δεν έχει παρουσιαστή. Έτσι προβλήθηκε από το 2009 έως το 2017 μέσα από τη συχνότητα του Alpha ενώ και το 2019 όταν μεταδόθηκε ένας κύκλος

από τον ΑΝΤ1 και πάλι δεν είχε είχε παρουσιαστή αλλά μόνο εκφωνητή.

Αντίθετα όταν τα δικαιώματα πέρασαν στον ΣΚΑΪ (2021 – 2022) όπου προβλήθηκε με τον τίτλο «Κάτι ξαναψήνεται» παρουσιάστρια ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τώρα στον ΑΝΤ1 προσανατολίζονται στην έκδοση χωρίς παρουσιαστή και μόνο με την «αόρατη» παρουσία speaker. Μάλιστα θα πρέπει να θεωρείται πιθανόν στη θέση αυτή να είναι και πάλι ο Γιώργος Χατζηπαύλου, ο μακροβιότερος εκφωνητής του παιχνιδιού.

Οι προετοιμασίες επαναφοράς του «Κάτι ψήνεται» αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.