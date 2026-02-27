Επιστρέφει στην τηλεόραση η Δανάη Μπάρκα; Οι έντονες φήμες για πρόταση από την ΕΡΤ

Έχουν ξεκινήσει στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής οι πρώτες συζητήσεις για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Στις εκπομπές τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές. Σίγουρα στη ζώνη τους και με την ίδια εκπομπή το «Στούντιο 4» θα παραμείνουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Οι υπόλοιπες εκπομπές θα επανεξεταστούν.

Η ονοματολογία για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα από τα ιδιωτικά κανάλια αλλά και παρουσιαστές που φέτος δεν είχαν τηλεοπτική παρουσία. Ένα από αυτά είναι η Δανάη Μπάρκα που η αλήθεια είναι πως το τηλεοπτικό της προφίλ όπως διαμορφώθηκε για μια πενταετία μέσα από τη συχνότητα του Mega συνάδει με αυτό του Πρώτου Καναλιού. Σε περίπτωση που υπάρξει προσέγγιση – γιατί ακόμη κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί – θεωρείται βέβαιο πως η ηθοποιός και παρουσιάστρια θα προτείνει για την ομάδα της και πρόσωπα με τα οποία είχε συνεργαστεί στο «Πάμε Δανάη».

