Η απουσία του Τανιμανίδη που πυροδότησε νέα σενάρια για τη σχέση του με τον ΑΝΤ1

Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία του Σάκη Τανιμανίδη με τον ΑΝΤ1 για νέο κύκλο του «Dragons’ Den». Παρά το γεγονός ότι όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι του ριάλιτι

επιχειρηματικότητας πήγαν καλά το κανάλι δεν έχει δώσει ακόμη έγκριση για νέο κύκλο επεισοδίων – σε κάθε περίπτωση το πρότζεκτ δεν πρόκειται να επιστρέψει στο φετινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Η ρευστή κατάσταση οδηγεί τον Σάκη Τανιμανίδη ο οποίος είναι και ο παραγωγός του «Dragons’ Den» να εξετάζει και άλλες εναλλακτικές:

Από τη μετακόμιση του ίδιου αλλά και του ριάλιτι σε άλλο κανάλι έως την παρουσίαση ενός νέου τηλεοπτικού πρότζεκτ σε άλλο σταθμό το οποίο θα είναι πάλι δική του πρόταση και ενδεχομένως να αναλάβει και την παραγωγή.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός παρουσιαστής δεν έδωσε το παρόν στην κοπή της πίτας του ΑΝΤ1 στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον» γεγονός που πυροδότησε διάφορα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον.

