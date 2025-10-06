Επιστρέφει στο MEGA ο Γιάννης Μούτσιος: Ο ρόλος του δημοσιογράφου στο κανάλι

Μετά από ένα διάλειμμα 3 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Μούτσιος επιστρέφει στο Mega και αυτή τη φορά στο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego το Mega News όπου θα έχει συμμετοχή στην ομάδα των παρουσιαστών της βραδινής ενημερωτικής ζώνης του καναλιού.
Ο Γιάννης Μούτσιος εκφωνούσε αρχικά δελτία ειδήσεων στο One Channel τότε ιδιοκτησίας της Alter Ego ενώ όταν ο μιντιακός όμιλος κατοχύρωσε μέσω πλειστηριασμού τη συχνότητα και την ταινιοθήκη του Mega μετακόμισε στο Μεγάλο Κανάλι εκφωνώντας στην έναρξη της δεύτερης περιόδου λειτουργίας του καναλιού τα βραδινά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.
Εν συνέχεια για ένα μικρό διάστημα ανέλαβε την ενότητα της ενημέρωσης στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Το 2022 μετακόμισε στην ΕΡΤ εκφωνώντας δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ1 και στο ΕΡΤNEWS.
H συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό και έτσι ο δημοσιογράφος προχώρησε σε επαφές με το Μεγάλο Κανάλι όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας και την επιστροφή του στο κανάλι της λεωφόρου Συγγρού.
- Πάνος Ρούτσι: Αναφορές πως έγινε δεκτό το αίτημά του για τοξικολογικές στη σορό του γιου του
- Ο λόγος που επίσπευσε την παραίτηση Τσίπρα: Τα επόμενα βήματα και ο ορίζοντας του 2026
- Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο
- Κακοκαιρία - Μαρουσάκης: Το βαρομετρικό χαμηλό φέρνει χιόνια - Πού θα «χτυπήσει»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.