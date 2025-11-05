Επίθεση σε οπερατέρ του Live News στο ξενοδοχείο που κρυβόταν κατηγορούμενος για τα Βορίζια

Άγρια επίθεση δέχθηκε καμεραμάν της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου «Live News» στο MEGA, που βρέθηκε στο ξενοδοχείο που φιλοξενούσε έναν από τους αδελφούς που συνελήφθησαν για το αιματηρό μακελειό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος και κάμεραμαν βρέθηκαν εκεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής για έγκριση βιντεοσκόπισης, την οποία όπως ισχυρίστηκε ο Νίκος Ευαγγελάτος το ξενοδοχείο είχε δώσει.

Ωστόσο, όταν βρέθηκε στο ξενοδοχείο το συνεργείο, ένας άντρας εμφανίστηκε, έσπρωξε τον καμεραμαν, ρίχνωντάς τον κάτω και του φώναξε: «Δώσε μου τη κάμερα».

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία είχε εντοπίσει το ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους.

Πραγματοποιήθηκε έτσι αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε.