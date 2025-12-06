Ετεοκλής Παύλου για σχόλιο Γιώργου Λιάγκα: «Με ενόχλησε το ''ζωντανός - νεκρός''»

Στις κάμερες μίλησε ο Ετεοκλής Παύλου και μεταξύ άλλων δεν δίσυασε να σχολιάσει ένα σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα που όπως δήλωσε τον ενόχλησε το μήνυμα που πέρασε για τα άτομα με αναπηρία.

Αρχικά, μίλησε ανοιχτά για την αναπηρία του και αναμνήσεις από το διάστημα που ήταν στο νοσοκομείο.

«Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι ένα πρόσωπο στην πρωινή ζώνη με αναπηρία. Θυμάμαι πως όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχα κάνει μια τέτοια κουβέντα με κάποια παιδιά. Μου λέγανε, τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε κάτι στην τηλεόραση, τελικά αυτά τα παιδιά δεν ζήσανε.

Αυτό είχε μπει στο μυαλό μου και με συγκινεί και σκέφτομαι ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να κάνεις τηλεόραση», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα και το σχόλιο του με φόντο την υγεία του Μπρους Γουίλις λέγοντας τη φράση «ζωντανός – νεκρός».

«Με πείραξε που ο Γιώργος Λιάγκας είπε τη λέξη “ζωντανός – νεκρός”. Θεώρησα μετά από όλη την κουβέντα που έχει γίνει, δεν θα ξαναγινόταν ένα σχόλιο δημόσια, στενοχωρήθηκα. Η ζωή δεν εξισώνεται ποτέ με τον θάνατο. Από τη στιγμή που ζει και αναπνέει κάποιος, είναι σημαντικό. Κάποιος που για παράδειγμα έχει στο σπίτι του έναν άνθρωπο με άνοια, τι μήνυμα παίρνει;», δήλωσε ο παρουσιαστής.

