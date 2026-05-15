Eurovision: Ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας τραγουδάει το Ferto και ρίχνει το ίντερνετ

Viral έχει γίνει στα social media, το βίντεο με ένα μικρό αγόρι να τραγουδάει το Ferto. Πέρα από το πόσο γλυκό είναι το παιδί, ένας ακόμη λόγος που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας για τη Eurovision 2026.
Συγκεκριμένα, το απόσπασμα όπου αναπαρήγαγε και το Mega, απεικονίζει την Atvara,τη Λετονή τραγουδίστρια να οδηγάει το αμάξι της στου οποίου τα ηχεία παίζουν Akyla. Ο γιος της από το πίσω κάθισμα κλέβει την παράσταση τραγουδώντας ρεφρέν και κουπλέ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λετονία έκανε και εκείνη μια εξαιρετική εμφάνιση στον Ημιτελικό της Eurovision 2026, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό εισιτήριο και δεν συγκαταλέγεται στις 25 χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον φετινό τελικό
