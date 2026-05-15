Μενού

Eurovision: Ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας τραγουδάει το Ferto και ρίχνει το ίντερνετ

Ο γιος της Λετονής εκπροσώπου της Eurovision 2026 έχει «ρίξει το διαδίκτυο» καθώς τραγουδάει το «Ferto» του Akyla και γίνεται viral.

Reader symbol
Newsroom
λετονία
Ο γιος της Λετονής τραγουδίστριας τραγουδάει το Ferto του Akyla | MEGA@GLOMEX
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Viral έχει γίνει στα social media, το βίντεο με ένα μικρό αγόρι να τραγουδάει το Ferto. Πέρα από το πόσο γλυκό είναι το παιδί, ένας ακόμη λόγος που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά ο γιος της εκπροσώπου της Λετονίας για τη Eurovision 2026. 

Συγκεκριμένα, το απόσπασμα όπου αναπαρήγαγε και το Mega, απεικονίζει την Atvara,τη Λετονή τραγουδίστρια να οδηγάει το αμάξι της στου οποίου τα ηχεία παίζουν Akyla. Ο γιος της από το πίσω κάθισμα κλέβει την παράσταση τραγουδώντας ρεφρέν και κουπλέ. 

Διαβάστε επίσης: Eurovision 2026: Τι θα παίξει η τηλεόραση στις χώρες που μποϋκοτάρουν τον διαγωνισμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λετονία έκανε και εκείνη μια εξαιρετική εμφάνιση στον Ημιτελικό της Eurovision 2026, ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό εισιτήριο και δεν  συγκαταλέγεται στις 25 χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον φετινό τελικό 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ