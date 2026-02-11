Πρεμιέρα απόψε (11/2) για το Sing For Greece 2026 στην ΕΡΤ με τον Α' Ημιτελικό να είναι σε εξέλιξη και τους υποψήφιους καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή και να μας παρουσιάζουν τα τραγούδια με τα οποία διεκδικούν σε πρώτη φάση το «πράσινο φως» για τον Τελικό της Κυριακής (15/2), ελπίζοντας στο «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2026 τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Φέτος είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ διοργανώνει δύο Ημιτελικούς πριν τον Μεγάλο Τελικό που θα επιλεγεί το τραγούδι και έτσι απόψε (11/2) στον Α' Ημιτελικό θα δούμε συνολικά 14 υποψήφια τραγούδια και μεθαύριο Παρασκευή (13/2) στον Β' Ημιτελικό θα δούμε άλλα 14 υποψήφια τραγούδια.

Σήμερα (11/2) θα περάσουν 7 και την Παρασκευή (13/2) θα περάσουν άλλα 7 τραγούδια, τα οποία θα προκύψουν μόνο από την ψηφοφορία του κοινού.

Διαβάστε ακόμα: Καταχειροκροτήθηκε η εμφάνιση του Akyla με το Ferto στον Α' Ημιτελικό - Το βίντεο με το τραγούδι

Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι στον Τελικό της Κυριακής (15/2) το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς επίσης, δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%), ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα υπερισχύσει η ψήφος του κοινού.

Δείτε στη συνέχεια τα βίντεο με τις εμφανίσεις των 7 πρώτων υποψήφιων τραγουδιών για τη Eurovision 2026 στη σκηνή του Α' Ημιτελικού.

Η σελίδα θα ανανεώνεται μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εμφανίσεις επί σκηνής.

Α' Ημιτελικός: Τα βίντεο με τις εμφανίσεις των υποψήφιων τραγουδιών

«The Other Side» - Alexandra Sieti

«Drop It» - THE Astrolabe

«Aphrodite» - Desi G

«Ferto» - Akylas

«Paréa» - Evangelia

«2nd Chance» - Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away» - Niya

Στη συνέχεια θα δούμε τα ακόλουθα υποψήφια τραγούδια:

«Χάνομαι» - Marseaux

«Άλμα» - Rosanna Mailan

«Europa» - STEFI

«The Songwriter» - Revery

«Chaos» - Dinamiss

«YOU & I» - STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια» - Spheyiaa