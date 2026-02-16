Ο Μεγάλος Τελικός του Sing For Greece δεν ανέδειξε μόνο τον Akylas ως τον νέο εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2026, αλλά χάρισε και μια από τις πιο απρόσμενες παρουσίες της βραδιάς: την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την πρέσβειρα κάλεσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Ντυμένη ολόκληρη στα κόκκινα και συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν, η Γκίλφοϊλ χαιρέτησε θερμά τον κόσμο πριν καθίσει δίπλα στον πρόεδρο της ΕΡΤ.
Η παρουσία της προκάλεσε συζητήσεις στα παρασκήνια, καθώς λίγοι περίμεναν ότι θα βρεθεί αυτοπροσώπως στον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Στο πλευρό της, αλλά και στο κοινό, βρέθηκαν αρκετές ακόμη γνωστές προσωπικότητες που έδωσαν glam και λάμψη στη βραδιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε ευρωπαϊκό red carpet.
Ποιοι διάσημοι παρευρέθηκαν
Μαντώ
Δάφνη Μπόκοτα
Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Κατερίνα Καραβάτου
Αποστόλης Τότσικας
Κατερίνα Στικούδη
