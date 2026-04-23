Έξαλλος ο Λιάγκας με τον Σταύρο Μπαλάσκα: «Δεν θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»

Στο Πρωινό σήμερα (23/4) ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του συζητούσαν για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά με τον παρουσιαστή να γίνεται έξω φρενών, όταν ο Σταύρος Μπαλάσκας ανέφερε τη λέξη «τσόντα» στον αέρα.

«Ρε Τάσο, αλήθεια; Αυτό δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Προκαταβολή για τσόντα είναι η πρώτη φορά που ακούω», ρώτησε ο Σταύρος Μπαλάσκας με τον Γιώργο Λιάγκα να γίνεται έξαλλος και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι.

«Σε παρακαλώ πολύ, Σταύρο. Δεν θα μου το ξανακάνεις στην εκπομπή αυτό»», είπε ο παρουσιαστής σε πολύ έντονο ύφος και λέγοντας ακόμα:

«Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να σεβαστείς ότι υπάρχει ένα νεκρό κορίτσι, πρέπει ακόμα και η φρασεολογία να είναι ανάλογη».

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Σταύρος Μπ.: «Δεν μιλάω για το κορίτσι, μιλάω για τις τρανσέξουαλ. Και έδωσε προκαταβολή για να δει άσεμνο περιεχόμενο; Που έτσι το λέει όλος ο κόσμος. Είναι δυνατόν; Το έχεις ξανακούσει αυτό εσύ; Γιατί μου βάζεις χέρι;»,

Γιώργος Λ.: Γιατί θέλω να είσαι στη φρασεολογία προσαρμοσμένος στη σοβαρότητα ενός θέματος που έχει έναν νεκρό άνθρωπο, νέο άνθρωπο.

Σταύρος Μπ.: Μα δεν μιλάμε για τον νεκρό άνθρωπο, μιλάμε για την ανωμαλία ενός άλλου ανθρώπου.

Γιώργος Λ.: Υπάρχουν και κάποιοι ζωντανοί, οι γονείς που βλέπουν τηλεόραση και μαθαίνουν μέρα μέρα εκπομπή την εκπομπή ότι η κόρη τους είχε μία δράση που ούτε που τους πήγαινε το μυαλουδάκι. Άρα κάποια φρασεολογία μπορεί να τους προκαλεί περισσότερο.