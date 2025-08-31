Exathlon με άρωμα Survivor: Πότε είχαμε ξαναδεί τους 20 παίκτες στον Άγιο Δομίνικο

Το Exathlon κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (31/8) στον ΣΚΑΪ με έντονο άρωμα από Survivor, αφού και οι 20 παίκτες που θα δούμε να αγωνίζονται στους απαιτητικούς στίβους μάχης έχουν λάβει συμμετοχή σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του γνωστού ριάλιτι επιβίωσης του σταθμού.

Από τον πρώτο κύκλο του Survivor στον ΣΚΑΪ που προβλήθηκε το 2017 και έσκιζε σε τηλεθέαση μέχρι τον πιο πρόσφατο κύκλο που παίχτηκε πέρσι το φθινόπωρο του 2024, αλλά συγκέντρωνε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, 10 άντρες και 10 γυναίκες - όλοι γνώριμοι στους φαν του ριάλιτι επιβίωσης - βρίσκονται αυτή τη στιγμή για ακόμα μία φορά στον Άγιο Δομίνικο και διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο.

Μόνο μία γυναίκα και ένας άντρας θα τα καταφέρει και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια και ποιος θα είναι αυτοί. Ας θυμηθούμε, όμως, πότε τους είχαμε ξαναδεί στις πίστες του Αγίου Δομίνικου.

Γυναίκες

Στέλλα Ανδρεάδου

Μας συστήθηκε στο Survivor του 2022 όπου ξεχώρισε για τις επιδόσεις της στους στίβους μάχης, με τους φαν της να την αποκαλούν το «ξανθό άτι».

Eπέστρεψε στον Άγιο Δομίνικο έναν χρόνο αργότερα, λαμβάνοντας συμμετοχή στο Survivor All Star όπου εκεί τη γνωρίσαμε καλύτερα, αφού παρέμεινε σχεδόν μέχρι το τέλος, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση.

Στεφανία Γκλάρα

Η «Στεφ» συμμετείχε στο περσινό Survivor που προβλήθηκε στις αρχές της σεζόν 2024 - 2025.

Μπορεί ο συγκεκριμένος κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης να μην ξεχώρισε στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά η Στεφανία έφτασε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας την τρίτη θέση και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει από το Exathlon.

Μαίη Εμμανουηλίδου

Συμμετείχε στο Survivor του 2022 όπου ήταν από τις πλέον δυνατές παίκτριες κατορθώνοντας να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό.

Κέρδισε την τέταρτη θέση και μάλιστα, πολλοί ήταν οι φαν του ριάλιτι που την ήθελαν και στο Survivor All Star, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους στο X όταν είδαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε.

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Έλαβε συμμετοχή στο Survivor του 2021 όπου κέρδισε την έβδομη θέση με τους συμπαίκτες και τους φαν της να την αποκαλούν «Αμαζόνα».

Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor All Star όπου ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες και αναμφισβήτητα μονοπώλησε το ενδιαφέρον κατά την παραμονή της στο παιχνίδι.

Δώρα Νικόλη

Τη γνωρίσαμε μέσα από το Survivor του 2024 όπου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη αντίπαλος παίζοντας ακόμα και απέναντι σε φαβορί.

Τερμάτισε στην πέμπτη θέση της κατάταξης οπότε αν μη τι άλλο περιμένουμε να έχει μια δυνατή πορεία και στους στίβους μάχης του Exathlon.

Βίκυ Πετεινάρη

Την είδαμε στον κύκλο του Survivor που προβλήθηκε το φθινόπωρο του 2024 όπου ήταν μία από τις δυνατές παίκτριες αφού παραλίγο να μπει στην τελική εξάδα.

Για μία θέση έχασε την ευκαιρία οπότε μένει να δούμε τι θέση θα κερδίσει φέτος.

Μαίρη Πετεινάρη

Συμμετείχε και εκείνη μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο περσινό Survivor (φθινόπωρο 2024) και ήταν από τις παίκτριες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

Η ίδια είχε αποχωρήσει νωρίτερα απ' ότι ήθελε η ίδια και μένει να δούμε αν στο Exathlon θα πάρει τη ρεβάνς.

Εύη Σαλταφερίδου

Τη γνωρίσαμε μέσα από το Survivor του 2018 όπου οι επιδόσεις της στους στίβους μάχης την κατέταξαν στις πιο δυνατές παίκτριες.

Πέντε χρόνια αργότερα ξαναβρέθηκε στον Άγιο Δομίνικο, λαμβάνοντας συμμετοχή στο Survivor All Star όπου πάλι ξεχώρισε.

Ιωάννα Τζαβέλλα

Έλαβε συμμετοχή στο Survivor του 2022 όπου είχε κερδίσει τους δικούς της φαν, οι οποίοι όταν αποχώρησε δεν είχαν κρύψει ότι την ήθελαν να έχει μείνει μεγαλύτερο διάστημα μέσα στο παιχνίδι.

Τώρα θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν στις πίστες του Exathlon.

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Είναι η τέταρτη φορά που βλέπουμε τη «βασίλισσα των στόχων» στον Άγιο Δομίνικο. Τη γνωρίσαμε το 2022 όπου τερμάτισε πέμπτη, έναν χρόνο αργότερα στο Survivor All Star τερμάτισε έκτη, ενώ το 2024 συμμετείχε πάλι στο Survivor με την παρουσία της μαζί με του Τζέημς Καφετζή να λειτουργούν τότε τονωτικά στην τηλεθέαση του ριάλιτι.

Λόγω τραυματισμού αποχώρησε πρόωρα, ενώ στο Exathlon θεωρείται το μεγάλο φαβορί από τις γυναίκες αφού είναι από τις πλέον δυνατές παίκτριες όλων των Survivor με φανατικούς θαυμαστές, αλλά και haters. Αυτά, άλλωστε, πάντα πάνε μαζί.

Άνδρες

Γιάννης Κέλι Αλκέο

Συμμετείχε στο Survivor που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ το φθινόπωρο του 2024, φτάνοντας μια ανάσα από το μεγάλο έπαθλο και τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.

Από την αρχή που κυκλοφορούσαν φήμες για το ποιοι παίκτες θα έμπαιναν στο Exathlon, το όνομά του «έπαιζε» στο X και η επιθυμία των φαν έγινε πραγματικότητα.

Γιώργος Γκιουλέκας

Από τους πλέον δυνατούς παίκτες του Survivor της χρονιάς του, το 2024 αν και είχε μπει πολύ αργότερα στο παιχνίδι.

Τότε είχε κερδίσει το αυτοκίνητο, ενώ είχε τερματίσει τρίτος, κάτι που δημιουργεί προσδοκίες για τη συμμετοχή του στο Exathlon.

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Τον γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο του Survivor που είχε προβληθεί από τον ΣΚΑΪ το 2017 και είχε τερματίσει δεύτερος.

Επέστρεψε στους στίβους μάχης το 2023 όταν έλαβε συμμετοχή στο Survivor All Star όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες εκείνης της χρονιάς.

Τάκης Καραγκούνιας

Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο Survivor του 2022 οι επιδόσεις του στους στίβους μάχης μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν.

Το ίδιο συνέβη και την επόμενη χρονιά, το 2023, στο Survivor All Star όπου και εκεί αποδείχθηκε πολλές φορές «πολύ σκληρός» για να... νικηθεί από τους νεότερους συμπαίκτες του.

Γιώργος Κόρομι

Τον γνωρίσαμε στο Survivor του 2021, ενώ ξαναταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο το 2023 όταν έλαβε συμμετοχή στο Survivor All Star.

Εκτός από τις επιδόσεις του στους στίβους μάχης, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ: έχει ψαρέψει το μεγαλύτερο ψάρι που ψάρεψε ποτέ παίκτης Survivor παγκοσμίως.

Φάνης Μπολέτσης

Από το τρέιλερ κιόλας για το Survivor του 2024 είχε βρει φανατικούς θαυμαστές και θεωρούνταν φαβορί για το μεγάλο έπαθλο. Όταν νίκησε ο Ντάνιελ Νούρκα και εκείνος τερμάτισε δεύτερος, με αφοπλιστική ειλικρίνεια είχε παραδεχτεί ότι ο Ντάνιελ ήταν καλύτερος στον τελικό.

Δεδομένου ότι ήθελε να νικήσει το Survivor και δεν το έκρυψε ποτέ, μάλλον και τώρα στο Exathlon δεν θα στοχεύει σε κάτι λιγότερο, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν να τον δουν νικητή εάν κρίνουμε από σχετικά σχόλια το τελευταίο διάστημα στο X.

Ντανιέλ Νούρκα

Ο μεγάλος νικητής του Survivor 2024. Ήταν από τους παίκτες που μπήκαν αργότερα στο ριάλιτι, αλλά εξ αρχής είχε ξεχωρίσει στους στίβους μάχης.

Ήταν από τους δυνατούς παίκτες της χρονιάς του και κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο σε μια χρονιά που το Survivor ήταν καθαρά αγωνιστικό.

Γιώργος Πιλίδης

Η πρώτη του συμμετοχή στο Survivor 2022 ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω ενός θέματος υγείας με τον ίδιο, όμως, να έχει προλάβει να δείξει τι μπορεί να κάνει στους στίβους μάχης.

Η συμμετοχή του στο Survivor All Star κόπηκε πάλι νωρίς και άδοξα, οπότε η επιστροφή του στον Άγιο Δομίνικο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Άρης Σοϊλέδης

Από τις πρώτες προσθήκες στο Survivor του 2022 στο οποίο και έλαβε συμμετοχή. Ξεχώρισε στους στίβους μάχης από την πρώτη στιγμή, είχε φανατικούς οπαδούς που τον ήθελαν νικητή εκείνη τη χρονιά, αλλά και haters.

Η δεύτερη θέση που κέρδισε δεν άρεσε στους φαν του που απογοητεύτηκαν ακόμα πιο πολύ όταν δεν τον είδαν την επόμενη χρονιά στο Survivor All Star και ελπίζουν ότι θα τον δουν να κερδίζει το Exathlon.

Στάθης Σχίζας

Ο μεγάλος νικητής του Survivor 2022 και μεγάλος αντίπαλος τότε του Άρη Σοϊλέδη. Η κόντρα των φαν τους στο X από τότε καλά κρατεί και μάλλον θα ξαναπάρει φωτιά μόλις ξεκινήσει το Exathlon.

Ο Στάθης συμμετείχε και στο Survivor All Star από το οποίο, όμως, αποχώρησε πρόωρα για προσωπικούς λόγους και έτσι τώρα επιστρέφει στους στίβους μάχης για τρίτη φορά.