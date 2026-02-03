Εξώδικο από τον Μπέο στη Μουτίδου: «Ζήτα συγγνώμη» - «Δεν ανακαλώ τίποτα»

Η ένταση ανάμεσα στον δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, και τη Σοφία Μουτίδου αναζωπυρώθηκε, μετά την αποστολή εξωδίκου προς την ηθοποιό.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια του έντονου διαπληκτισμού τους στον αέρα της εκπομπής Real View τον Δεκέμβριο του 2025, με αφορμή τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων για την παρουσία ζωντανού αλόγου στη φάτνη του Βόλου.

Το επεισόδιο στον αέρα της εκπομπής

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει όταν ο Αχιλλέας Μπέος εμφανίστηκε ζωντανά μέσω Skype για να απαντήσει στις καταγγελίες. Η συζήτηση εκτροχιάστηκε όταν η Σοφία Μουτίδου παρενέβη, λέγοντας:

«Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στράφηκαν εναντίον σας για το αλογάκι και όχι για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε σε ανθρώπους τόσα χρόνια.

Κανείς δεν έχει στραφεί εναντίον σας για αυτό;».

Η φράση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για μια έντονη λεκτική σύγκρουση, η οποία φαίνεται πως δεν έληξε εκεί.

Τι αναφέρει το εξώδικο του Δημάρχου

Σύμφωνα με όσα διάβασε η Σοφία Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής, το εξώδικο του δημάρχου Βόλου κάνει λόγο για παράνομη προσβολή και ηθική βλάβη. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η παρουσιάστρια:

τον παρουσίασε ως «ρατσιστή και φασίστα άνθρωπο»,

τον εμφάνισε ως κάποιον που «επιδιώκει τον εξευτελισμό ανθρώπων»,

δείχνει «τεράστια ασέβεια απέναντι στις γυναίκες και σε ανθρώπους με περιττό βάρος»,

άφησε να εννοηθεί ότι «το μόνο που κάνει είναι να εξυβρίζει και να ασχολείται με βιασμούς».

Το εξώδικο ζητά την ανασκευή των δηλώσεων και την απολογία της παρουσιάστριας. Όπως ανέφερε η ίδια, το κείμενο καταλήγει με την απαίτηση:

«Με την παρούσα δήλωση ότι του ζητώ συγγνώμη κι ότι προήλθα στην προηγούμενη συμπεριφορά μου λόγω της αντιπάθειας προς το πρόσωπό μου.

Ανακαλώ και ζητώ τη συμπάθειά του και να μην με μέμφεται ότι τον συκοφαντώ, επειδή ό,τι είπα είναι λόγω της σύγχυσης και της αντιπάθειας που με διακατέχει προς αυτόν».

Η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανακαλέσει:

«Δεν δύναμαι να ανακαλέσω καμία δήλωσή μου, η οποία προφανώς παρερμηνεύτηκε από τον δήμαρχο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να είμαι ανακόλουθη των λεγομένων μου».

Τόνισε επίσης ότι δεν θέλει να εμπλέξει τον τηλεοπτικό σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής στην υπόθεση, σημειώνοντας:

«Επειδή είμαι συμπαρουσιάστρια και δεν είναι ο χρόνος δικός μου και το Open δεν είναι υποχρεωμένο να αναλάβει αυτήν την ιστορία ούτε η εταιρία παραγωγής, θα τα πούμε όλα στο κανάλι στο YouTube και ο κύριος Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια».

Η Μουτίδου ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθεί εκτενώς στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η υπόθεση μόλις ξεκινά.

Με την υπόθεση να έχει πλέον πάρει νομική τροπή, όλα δείχνουν ότι η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες, ενώ η δημόσια συζήτηση γύρω από το περιστατικό παραμένει έντονη.