Ευτύχης Μπλέτσας: Ανανεώνει για νέα σεζόν «Happy Traveller» - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Για 12η συνεχόμενη χρονιά η ταξιδιωτική εκπομπή του Ευτύχη Μπλέτσα, Happy Traveller επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, με νέα επεισόδια και μια σεζόν γεμάτη υπέροχα ταξίδια, δυνατές εμπειρίες και ανεπανάληπτους προορισμούς.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο Ευτύχης Μπλέτσας συνεχίζει και φέτος να εξερευνά κάθε γωνιά του πλανήτη και αναδεικνύει τους κρυμμένους θησαυρούς που αξίζει να δούμε.

«Έπειτα από 11 χρόνια, περισσότερα από 440 επεισόδια και ταξίδια σε πάνω από 115 χώρες του πλανήτη, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη μένουν πάντα πιστοί στον στόχο τους. Να ταξιδέψουν τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ σε κάθε άκρη της Ελλάδας και του κόσμου και να μοιραστούν μαζί τους εμπειρίες και μέρη που θα τους μείνουν αξέχαστα. Φέτος, τη 12η σεζόν συνεχίζουν ακόμα πιο δυνατά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του καναλιού.

Το ζευγάρι πρόκειται να ταξιδέψει στην άγρια ομορφιά της Αλάσκας και μέσα από ένα μεγάλο οδοιπορικό να ανακαλύψει την Τυνησία. Ωστόσο, δεν θα παραλείψει να επισκεφτεί και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού φτάνει μέχρι το Σιάτλ και το Όρεγκον. Και φυσικά βάζει πλώρη για ένα από τα μεγαλύτερα ταξίδια της νέας σεζόν, την Ανταρκτική.

Ο Ευτύχης με την Ηλέκτρα συνεχίζουν ακόμη πιο μακριά: Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Τζακάρτα, Γιογκιακάρτα, Μπρουνέι, Εδιμβούργο και ένα μεγάλο οδοιπορικό στο Αφγανιστάν. Παράλληλα θα ανακαλύψουν περαιτέρω και την αγαπημένη τους χώρα, την Ελλάδα. Σάμος, Λειψοί, Σκιάθος, Ψαρά και Οινούσσες είναι μερικοί μόνο από τους φετινούς ελληνικούς προορισμούς, ενώ φτάνουν και στη Νότια Ιταλία και τα ελληνόφωνα χωριά της Γκρέτσια Σαλεντίνα.