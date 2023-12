Τα Φιλαράκια: Αυτό ήταν το χειρότερο επεισόδιο της σειράς στο IMDb

Τα «Φιλαράκια» έχουν ήδη κερδίσει το στοίχημα με τη διαχρονικότητα, πολύ πριν συμβεί το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μάθιου Πέρι. Η sitcom που έχει λατρευτεί από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, έχοντας παράλληλα κερδίσει ένα σωρό τηλεοπτικά βραβεία, είχε και κάποιες όχι τόσο φωτεινές στιγμές.

Δεν αναφερόμαστε σε στιγμές όπου το χιούμορ δείχνει σήμερα λίγο «μπαγιάτικο» και κριντζ, όπως εκείνη η ιστορία που ο Ρος ανέπτυσσε συναισθήματα για την ξαδέλφη του ή όταν η Μόνικα ήθελε να μας πείσει πως όντως, ανησυχούσε πως ο Τσάντλερ βλέπει πορνό με καρχαρίες. Αυτές εντάσσονται στην υποκατηγορία του χιούμορ που δεν «γέρασε» καλά.

Από την άλλη, το επεισόδιο "The One With The Invitation", στο τέλος του τέταρτου κύκλου, και από κοντά, το "The One With the Vows" έχουν προβλήματα συνολικά, και καθόλου τυχαία, διαθέτουν τη χειρότερη βαθμολογία στο IMDb.

Το πρόβλημα

Σε αυτό με την πρόσκληση, ο Ρος και η Έμιλι διαπραγματεύονται αν πρέπει να καλέσουν τη Ρέιτσελ στο γάμο τους, στο Λονδίνο. Επίσης σε αυτό με τους όρκους, ο Τσάντλερ και η Μόνικα προσπαθούν να γράψουν όρκους για τον επικείμενο γάμο τους. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Για πρώτη φορά, το σενάριο της σειράς δεν στέκεται καν στο πρόβλημα. Το εκφράζουν οι εκάστοτε πρωταγωνιστές, και στη συνέχεια, μέσω flashback, βλέπουμε αρχειακά clips της σειράς, που σχετίζονται με αυτό. Πρόκειται για δύο επεισόδια που λειτουργούν ως "clipshows", ως «μηχανές νοσταλγίας» για όσα έχουν συμβεί στην ιστορία της σειράς δηλαδή, χωρίς να συνεισφέρουν κάτι ουσιαστικό, κάτι νέο στην πλοκή της.

Πρόκειται για μια απαρχαιωμένη πρακτική των sitcoms, ένα τρικ ώστε οι σεναριογράφοι να κερδίσουν χρόνο, για να προετοιμάσουν καλύτερα την εξέλιξη της πλοκής. Στα δύο αυτά επεισόδια, υπάρχουν σκόρπια αστεία, με την αναμονή του ταξιδιού στο Λονδίνο, ίσως και με εκείνο το «άβολο» φλασμπάκ που δείχνει τους πρωταγωνιστές με κουρέματα '80s, με έξτρα μύτες, βάτες στα σακάκια και έξτρα κιλά για τη Μόνικα (το «χοντρό» της κουστούμι, άλλη μια άβολη στιγμή της σειράς).

Όμως τίποτα από όλα αυτά, δεν βοηθάει τη σειρά να «πάει παρακάτω» σεναριακά. Ευτυχώς, τελικά, ο Ρος είπε το λάθος όνομα στο γάμο, και ο Τσάντλερ είπε τους καλύτερους όρκους που θα μπορούσε να φανταστεί.