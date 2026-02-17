Φήμες ανατροπής για STAR – Μουτσινά: Το κανάλι που θέλει να κάνει ρελάνς και να τον υπογράψει

Δεν έχει ακόμη υπογράψει με το STAR ο Νίκος Μουτσινάς για την παρουσίαση του Lingo.

Και ενώ μέχρι πριν μερικά 24ωρα η συμφωνία καναλιού και παρουσιαστή για το νέο τηλεπαιχνίδι θεωρούνταν δεδομένη, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μουτσινάς δέχθηκε διερευνητικό τηλεφώνημα και από τον ΑΝΤ1 για την επιτροπή ή ακόμη και την παρουσίαση του «Your Face Sounds Familiar».

Αν και αυτή τη στιγμή έχει ξεκάθαρο προβάδισμα το STAR, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Υπενθυμίζεται ότι κάτι αντίστοιχο διαδραματίστηκε και το καλοκαίρι του 24’.

Ο Νίκος Μουτσινάς είχε αρχικά συμφωνία με τον Alpha ωστόσο ο ΑΝΤ1 κατέθεσε ισχυρή αντιπρόταση. Και ενώ η συμφωνία θεωρούνταν κλεισμένη σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών τελικά ο Alpha επανήλθε με ένα δυναμική αντιπρόταση και υπέγραψε τελικά με τον παρουσιαστή.

Ως γνωστόν η συνεργασία δεν μακροημέρευσε με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους μεσούσης της τηλεοπτικής περιόδου λίγο μετά την είσοδο του 2025.