Φινάλε για το Real View - Μουτίδου: «Ξεκάθαρα κοβόμαστε -Δεν πέρασα καλά»

Με τις ευχές άλλων παρουσιαστών να ξεκινούν τη σημερινή εκπομπή Real View η γυναίκεία παρέα του OPEN έριξε πρόωρη αυλαία, περίπου 1,5 μήνα μετά τη μετακίνησή της στη μεσημεριανή ζώνη.

«Να πω από το βίντεο που άκουσα ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κοβόμαστε» σχολίασε δηκτικά η Σοφία Μουτίδου στην έναρξη της τελευταίας εκπομπής και συνέχισε: «Να διορθώσω το ρήμα, για εμένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε», με τις συμπαρουσιάστριές της Ελίνα Παπίλα, Ελένα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη να διαφωνούν μαζί της.

Στο φινάλε της εκπομπής, τον λόγο πήρε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία σήμερα έχει και τα γενέθλιά της και είπε: «Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Είναι λίγο περίεργο που ολοκληρώνεται τη μέρα των γενεθλίων μου.

Θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Θα πω ότι ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Θα ευχαριστήσω προσωπικά τον Θέμη Μάλλη για το ταξίδι αυτό. Νομίζω ότι ξεπέρασα πολλούς φόβους που είχα.

Χαίρομαι πολύ που παρέμεινα γωνιακός καναπές και όχι στρογγυλό τραπέζι. Κατάλαβα ότι θέλει πολλή δύναμη να πεις την άποψή σου. Θα ζητήσω ένα συγγνώμη αν στενοχώρησα κόσμο με τις απόψεις μου, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να παραμένεις πιστός στις απόψεις σου.

Το ταξίδι αυτό ήταν πολύ διδακτικό για εμένα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σε πιστεύουν, να σε επιλέγουν και να σε στηρίζουν. Και αυτό συνέβη… Ήμασταν τέσσερις πάντα, εδώ κάθε μέρα… Μοιραστήκαμε προσωπικές σκέψεις, προσωπικά συναισθήματα που δεν έχουν να κάνουν με την εκπομπή. Αισθάνομαι πλήρης και για μένα ήταν μεγάλο σχολείο και πανεπιστήμιο».

Η Έλενα Χριστοπούλου με τη σειρά της ευχαρίστησε τις «συμμαθήτριες» της, Δάφνη, Σοφία και Ελίνα και δήλωσε: «Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη με τα κακά και τα καλά, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες, με τα προβλήματα και τα σωστά.

Έχουμε μοιραστεί πολύ ιδιαίτερα πράγματα, και καλά και κακά, όπως σε κάθε σχέση, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε οικογένεια ή ομάδα…».

Τη διαφορά έκανε ξανά η Σοφία Μουτίδου που είχε το θάρρος να δηλώσει: «Εγώ δεν πέρασα καλά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο επτάμηνο…».

Τέλος, η Ελίνα Παπίλα ανέφερε: «Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ ωραίες κουβέντες, είχε γέλιο, είχε διαφωνίες, πολύ ωραίες στιγμές. Πάνω από όλα είχε ωραία επικοινωνία…».