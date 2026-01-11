To follow της Ελένης Μενεγάκη σε... αντίπαλο που σχολιάστηκε μετά το unfollow στον Κουτσογιαννόπουλο

Έντονα έχει σχολιαστεί το unfollow της Ελένης Μενεγάκη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο στο Instagram χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διασαφηνιστεί τί οδήγησε την παρουσιάστρια σε αυτή την κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μενεγάκη και ο κριτικός κινηματογράφου μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας τους συνεργασίας στο Mega δεν έχουν διατηρήσει επαφές. Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μαζί με την Ελένη Γελαλή ήταν οι μακροβιότεροι συνεργάτες της δημοφιλούς Ελληνίδας παρουσιάστριας.

Συγκεκριμένα η Ελένη Μενεγάκη βρήκε τον κριτικό κινηματογράφου στον «Πρωινό Καφέ» όταν ανέλαβε την παρουσίασή του το 1995 και συμπορεύτηκαν για δέκα χρόνια μαζί στον ΑΝΤ1.

Το 2005 ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ακολούθησε την παρουσιάστρια στη μεταγραφή της στον Alpha ενώ μετά την αποχώρησή της το καλοκαίρι του 2020 από το κανάλι εντάχθηκε για μια τηλεοπτική σεζόν στο «Καλύτερα δε γίνεται» της Ναταλίας Γερμανού.

Όταν η Ελένη Μενεγάκη οριστικοποίησε τη συμφωνία της με το Mega την ακολούθησε και πάλι στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα. Μετά την αποχώρηση της Μενεγάκη από το Μεγάλο Κανάλι ο κριτικός παρέμεινε στο δυναμικό της ιδιοκτήτριας εταιρίας του Mega Alter Ego με εμφανίσεις στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές. Η Ελένη Μενεγάκη ακολουθεί μόλις 41 άτομα ενώ έχει 1,3 εκ. ακολούθους.

Και μπορεί να μην ακολουθεί τη συντριπτική πλειοψηφία πρώην συνεργατών της και της Ελληνικής showbiz ωστόσο ακολουθεί έναν άλλο κριτικό κινηματογράφου: Τον Γιάννη Δαβέττα ο οποίος κατά καιρούς έχει τηλεοπτική παρουσία ενώ αρθρογραφεί και στο διαδίκτυο.

Με έντονη επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παντρεμένος από το 2023 με την πασίγνωστη influencer Σουζάνα Κεγγίτση ο Δαββέτας είναι από τους πλέον ανερχόμενους κριτικούς στο χώρο της 7ης τέχνης. Μέχρι σήμερα δεν έχει συνεργαστεί με την Ελένη Μενεγάκη ωστόσο προφανώς αυτό δεν αποκλείει κάποια μελλοντική συνεργασία.