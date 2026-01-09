Αν υπήρχε ένας συνεργάτης με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη δεν φανταζόταν ποτέ τις εκπομπές της χωρίς την παρουσία του, αυτός ήταν μάλλον ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Ωστόσο, φαίνεται πως φαντάστηκε το Instagram της χωρίς το feed του.

Η παρουσιάστρια που μέσα από τον λογαριασμό της που ξεπερνά τους 1,3 εκατομμύρια followers ακολουθεί μόλις 41 άτομα, φαίνεται να ξε-ακολούθησε τον κριτικό κινηματογράφου που τη συντρόφευε επί χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα.

Ο λόγος του unfollow Μενεγάκη - Κουτσογιαννόπουλου

Σύμφωνα με όσα είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, η Ελένη Μενεγάκη φέρεται να είναι ενοχλημένη από δηλώσεις του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβρη εκείνος ρωτήθηκε αν η Ελένη λείπει από την τηλεόραση και απάντησε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος, καθένας έχει την προσωπικότητά του, έτσι και η Ελένη τη δικιά της».

Διαβάστε ακόμα: Καινούργιου για Συνατσάκη: «Αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να με "χτυπήσει", δικαίωμά της»

Η απάντηση Κουτσογιαννόπουλου για το unfollow

Το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρωτήθηκε για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη. Ο κριτικός κινηματογράφου στο «Πρωινό»: «Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα και μου λείπει η συνεργασία της. Η καθημερινή της παρουσία ήταν καταπληκτική όλα αυτά τα χρόνια και την έχω μέσα στην καρδιά μου και όλα αυτά δε σημαίνουν απολύτως τίποτα».

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε για το αν ο ίδιος κάνει unfollow και απέφυγε ευγενικά περαιτέρω δηλώσεις λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά», αποχωρώντας από τις κάμερες.