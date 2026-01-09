Αν υπήρχε ένας συνεργάτης με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη δεν φανταζόταν ποτέ τις εκπομπές της χωρίς την παρουσία του, αυτός ήταν μάλλον ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Ωστόσο, φαίνεται πως φαντάστηκε το Instagram της χωρίς το feed του.
Η παρουσιάστρια που μέσα από τον λογαριασμό της που ξεπερνά τους 1,3 εκατομμύρια followers ακολουθεί μόλις 41 άτομα, φαίνεται να ξε-ακολούθησε τον κριτικό κινηματογράφου που τη συντρόφευε επί χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα.
Ο λόγος του unfollow Μενεγάκη - Κουτσογιαννόπουλου
Σύμφωνα με όσα είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο Πρωινό, η Ελένη Μενεγάκη φέρεται να είναι ενοχλημένη από δηλώσεις του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβρη εκείνος ρωτήθηκε αν η Ελένη λείπει από την τηλεόραση και απάντησε: «Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι αναντικατάστατος, καθένας έχει την προσωπικότητά του, έτσι και η Ελένη τη δικιά της».
Διαβάστε ακόμα: Καινούργιου για Συνατσάκη: «Αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να με "χτυπήσει", δικαίωμά της»
Η απάντηση Κουτσογιαννόπουλου για το unfollow
Το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ρωτήθηκε για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη. Ο κριτικός κινηματογράφου στο «Πρωινό»: «Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα και μου λείπει η συνεργασία της. Η καθημερινή της παρουσία ήταν καταπληκτική όλα αυτά τα χρόνια και την έχω μέσα στην καρδιά μου και όλα αυτά δε σημαίνουν απολύτως τίποτα».
Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε για το αν ο ίδιος κάνει unfollow και απέφυγε ευγενικά περαιτέρω δηλώσεις λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά», αποχωρώντας από τις κάμερες.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.