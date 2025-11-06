Φώναξαν στη Λατινοπούλου «αυνανιστείς» από το πλατό: «Τι έγινε;» 10 δευτερόλεπτα χαμού στο στούντιο

Ένα σκηνικό βγαλμένο από το SNL βρήκε στο επίκεντρό του την Αφροδίτη Λατινοπούλου χθες, καθώς η ακροδεξιά πρόεδρος της Φωνής Λογικής φιλοξενούνταν στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού.

Η κα Λατινοπούλου πρόβαλε τα γνωστά της ξενοφοβικά επιχειρήματα περί «εισβολής» ισλαμιστών και αντικατάστασης των «πούρων» Ελλήνων, όταν κάποια στεντόρεια φωνή από το πλατό ακούστηκε να λέει σε κάποιον...«ΑΥΝΑΝΙΣΤΕΙΣ».

Η πρόεδρος της Φωνής είχε ξεκινήσει να λέει: «Πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας, μία χώρα που πεθαίνει δημογραφικά, που παράλληλα αυξάνεται ο πληθυσμός των φανατικών μουσουλμάνων και ισλαμιστών».

Η Λατινοπούλου, το Καμπούλ και ο «αυνανιστής»

«Θα δώσω τον δικό μου αγώνα μέσα από τη Φωνή Λογικής για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ», είπε η κα Λατινοπούλου, αφήνοντάς μας να πιστέψουμε πως αναφερόταν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, προτού όμως προσθέσει:

«Κάποιοι θέλουν την Ελλάδα Καμπούλ. Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε ΣΤΟ Καμπούλ». Και εκεί, σαν να είχε δώσει το έναυσμα η Αφροδίτη, άνοιξαν οι Πύλες του Ανεξήγητου.

Καθώς η πολιτευομένη αναφερόταν στην φανταστική πόλη ΤΟΥ Καμπούλ, κάποιο άτομο από το πλατό, φώναξε, ή μάλλον όχι, βρυχήθηκε από το πλατό «ΑΥΝΑΝΙΣΤΕΕΕΕΙΣ».

Πάγος η κα Λατινοπούλου, πάγος και ο Σταμάτης Ζαχαρός, που μετά από λίγο buffering γύρισε για να ρωτήσει «Τι έγινε;».

Έχασε το ειρμό της και η Αφροδίτη, προσπαθώντας να πιάσει τη φράση από εκεί που την άφησε: «Να πιάσουν λοιπόν τα πράγματά τους. Δεν ξέρω, μάλλον κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω...»και συνέχισε το τροπάριο. Και κάπως έτσι πέρασε και έφυγε, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, μία από τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής τιβί.

*Το σκηνικό ξεκινά στο 15:30