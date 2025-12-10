Φουρέιρα: «Θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως ακόμη και με παρένθετη μητέρα»

Για τον άγνωστο χωρισμό της με τον Αλμπέρτο Μποτία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να πάρει στα χέρια της το παιδί της, μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, καθώς εμφανίστηκε στην διαδικτυακή εκπομπή «Anestea The Podcast» του Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

«Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια» είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξαναβγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που έζησε όσο προσπαθούσε να μείνει έγκυος, τις εξωσωματικές αλλά και τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης της, που την καθήλωσαν για τρεις μήνες στο κρεβάτι:

«Πέρασα αρκετά δύσκολα αυτά τα δύο χρόνια (σ.σ. που έκανα εξωσωματικές) και δεν μπορούσα να καταλάβω τον λόγο, γιατί δεν συνέβαινε, ενώ είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ και εγώ και ο Αλμπέρτο. Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μετά από δύο μέρες που έκανα την πρώτη εξωσωματική έπρεπε να τραγουδήσω στο MadWalk και δεν είχα χορέψει πάρα πολύ, νομίζοντας πως ίσως είμαι έγκυος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι τώρα με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί. Έπαθα σοκ», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε η ίδια, ήταν διατεθειμένη να κάνει παιδί ακόμη και με παρένθετη μητέρα, καθώς δεν το θεωρεί ταμπού, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν πολύ στο να πάρει αυτή την απόφαση:

«Η περίοδος που έκανα τις εξωσωματικές δεν επηρέασε τη σχέση μου με τον Αλμπέρτο, ήταν δίπλα μου. Πιο πολύ σκεφτόμουν γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Εγώ όμως θα έκανα παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη μητέρα, είχα φτάσει πολύ κοντά σε αυτό. Δε θεωρώ κανέναν τρόπο ταμπού για να αποκτήσεις παιδί. Σκεφτόμουν την παρένθετη μητέρα 100%.