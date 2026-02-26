Γαβαλάς για Akyla: «Η Ελλάδα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές σε ανθρώπους που είναι μπροστά»

Το δικό του σχόλιο για τον Akyla, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, είπε ο Λάκης Γαβαλάς, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τονίζοντας πως «είναι καλύτερα να το βουλώνουν» όσοι κάνουν αρνητικές κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά, όπως εκείνος.



Ο σχεδιαστής μόδας υποστήριξε πως η εμφάνιση του 27χρονου ήταν πολύ σωστή, όπως και η επιλογή του τραγουδιού, που ανταποκρινόταν στην εποχή που ζούμε, ενώ για τον Good Job Nicky είπε ότι αδίκησε τον εαυτό του με το look και το κομμάτι που επέλεξε.



«Η Ελλάδα καλύτερα να το βουλώνει και να μην κάνει κριτικές για ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ μπροστά. Κάποιοι από αυτούς δηλαδή. Ο Akylas είναι μία προσωπικότητα και καλά έκανε και πήγε στην Eurovision. Για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι φανταστικός. Είναι σωστός στην εποχή που ζούμε. Η θλίψη πρέπει να φεύγει μακριά από τους καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να δίνουν χαρά, ζωντάνια και αυτός το κάνει πάρα πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς και πρόσθεσε:

«Τα ρούχα του τα βρήκα και πάρα πολύ απλά. Το στυλ του θα το χαρακτήριζα happy visual. Δηλαδή μία ευτυχισμένη παρουσία. Αυτό το παιδί έκανε άρτια τη δουλειά του και θα πω ποιος αδίκησε τη φωνή του και το look του. Είναι ο Good Job Nicky. Έκανε ένα πολύ φορτωμένο look, έβαλε πολύ δυνατά τη φωνή του, όλα στο μάξιμουμ και δεν άφησε το σασπένς. Ενώ ο Akylas μίλησε για τη μαμά του, έκανε πράγματα και ήταν ξύπνιο».