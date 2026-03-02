Γαϊτάνος: «H Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους - Βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια»

Αιχμηρά σχόλια για το θεσμό της Eurovision έκανε ο Πέτρος Γαϊτάνος, καθώς βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star», τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν κάνει καλό στους νέους.

«Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια και εγωκεντρικότητα που καταλήγει σε κάτι δαιμονικό. Είναι δαιμονικό να λείπει σε έναν άνθρωπο η ντροπή», είπε αρχικά ο τραγουδιστής και πρόσθεσε:

«Η Eurovision στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές, βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια. Θεωρώ χαζό το να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας αστεία πράγματα.»

«Τι παγκόσμια καριέρα να κάνει κάποιος πηγαίνοντας στη Eurovision, είναι αυτό σημείο αναφορά για τους νέους μας;», είπε ο τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στο τραγούδι του Akyla, «Ferto» που εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό, ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε:

«Υπάρχουν και υπέρ και κατά στην εμφάνιση του Akyla. Η μουσική πρέπει να εξελίσσεται, δεν μπορώ το παλιό αλλά δεν πρέπει να γίνεται μέσα από τσίρκο και ζογκλερικά κόλπα.»