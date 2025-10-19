«Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη το πρωί του Σαββάτου (18/10), σχολίασαν το πρωί (19/10) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μάλιστα εξερράγη κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας...

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει την ελευθερία του λόγου; […] Μια ζωή έτσι μιλάει, μια ζωή έτσι είναι, μια ζωή είναι εκρηκτική, μέσα στη Βουλή δημιουργεί καταστάσεις, παίρνει το μικρόφωνο και δεν το αφήνει ποτέ. Έχει κάνει πολύ χειρότερα», είπε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Αυτό δεν κάνει συνέχεια; Και η απάντησή της είναι ο ίδιος λαϊκισμός που κάνει πάντα. Αυτά είναι τα παραμύθια της Ζωής που μονίμως προσπαθεί να δημιουργεί ένταση, είναι το παιχνίδι της. Αυτά που κάνει είναι για να γελάνε οι κότες, ένας μόνιμος μονόλογος. Πες ότι δεν θέλεις να απαντήσεις και τελείωσε.

Θέλει να γίνει η βασική αντίπαλος του Τσίπρα, τώρα που αυτός έρχεται. Στην ουσία έκανε το ανάποδο, διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα, που δεν νομίζω να πάει να το αγοράσει και πολύς κόσμος αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση».

Η αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (18/10) στον «αέρα» της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καθώς στη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άρεσε η πρώτη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και μετά από λίγα λεπτά, μη δεχόμενη να συνεχιστεί η κουβέντα - που πήγε στον Πάνο Ρούτσι - έβγαλε το μικρόφωνό της και σηκώθηκε και έφυγε.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια Φαίη Μαυραγάνη, μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις, είχε προγραμματιστεί για τις 8:00 το πρωί η συνέντευξη, όμως η καλεσμένη έφτασε με καθυστέρηση, περίπου στις 8:20.

Κατά την έναρξη της κουβέντας, η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη». Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία απάντησε κοφτά...

«Αχ, μην μου ξεκινάτε έτσι σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκειά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε πριν απο δυο ημέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για την έργασία. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα. Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε (για τον Τσίπρα), θα φύγω. Κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».

Η Φαίη Μαυραγάνη πήγε στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, με την ίδια να αποφεύγει εκ νέου να σχολιάσει και τελικά να αφήνει το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το πλατό, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επέστρεψε στο πλατό λέγοντας: «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει».