Μονομερή ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (18/10) στον «αέρα» της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη, καθώς στη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν άρεσε η πρώτη ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και μετά από λίγα λεπτά, μη δεχόμενη να συνεχιστεί η κουβέντα - που πήγε στον Πάνο Ρούτσι - έβγαλε το μικρόφωνό της και σηκώθηκε και έφυγε.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια Φαίη Μαυραγάνη, μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις, είχε προγραμματιστεί για τις 8:00 το πρωί η συνέντευξη, όμως η καλεσμένη έφτασε με καθυστέρηση, περίπου στις 8:20.

Κατά την έναρξη της κουβέντας, η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη». Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία απάντησε κοφτά...

«Αχ, μην μου ξεκινάτε έτσι σας παρακαλώ. Φαίη μου γλυκειά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας. Πέρασε πριν απο δυο ημέρες το εκτρωματικό νομοσχέδιο για την έργασία. Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα. Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε (για τον Τσίπρα), θα φύγω. Κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός».

Η Φαίη Μαυραγάνη πήγε στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, με την ίδια να αποφεύγει εκ νέου να σχολιάσει και τελικά να αφήνει το μικρόφωνο και να αποχωρεί από το πλατό, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επέστρεψε στο πλατό λέγοντας: «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει».

Σχολιάζοντας με μια δόση χιούμορ, η ίδια πρόσθεσε: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».