Γενέθλια για τη Ζήνα: Πώς είναι σήμερα η 58χρονη Λούσι Λόουλες και τι σιχαινόταν στον ρόλο της

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα Κυριακή 28 Μαρτίου η Λούσι Λόουλες, η θρυλική Ζήνα, που γνωρίσαμε στα '90s από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που παιζόταν στο Star και για λίγο και στο Alter.

Αν αναρωτιέται κανείς τα πόσα κλείνει η τηλεοπτική «πριγκίπισσα του πολέμου», η απάντηση είναι τα 58, παραμένοντας εξίσου εντυπωσιακή αφού ο χρόνο έχει αποδειχθεί μεγάλος θαυμαστής της.

Βέβαια, λίγο μετά το τέλος της σειράς αποχωρίστηκε το μακρύ μαύρο μαλλί της Ζήνας, υιοθετώντας αρχικό ένα κατάξανθο λουκ και στη συνέχεια ένα πιο κοντό κούρεμα φέρνοντας τα μαλλιά της πιο κοντά στο φυσικό τους χρώμα που όσο και αν ξαφνιάσει μερικούς είναι το ξανθό!

Από το 2001 που έπεσε «αυλαία» για τη Ζήνα μέχρι σήμερα έχει εμφανιστεί σε αρκετές σειρές με πιο χαρακτηριστικές τις Battlestar Galactica, Spartacus, Ash vs Evil Dead.

Από το 2019 πρωταγωνιστεί στη σειρά μυστηρίου My Life Is Murder, η οποία θυμίζει λίγο τη Συγγραφέα Ντετέκτιβ των '80s, γυρίζεται στην πατρίδα της, τη Νέα Ζηλανδία και μετρά μέχρι στιγμής 5 σεζόν.

Φέτος εμφανίστηκε και στην πρώτη σκηνή του reboot του Spartacus με τίτλο Spartacus: House Of Ashur με τους φαν της σειράς να σχολιάζουν στα social media πως ήταν σα να μην πέρασε μια ημέρα από την τελευταία φορά και ας μεσολάβησαν 13 χρόνια.

Και επειδή η σήμερα 58χρονη Λούσι Λόουλες αυτό το κοπλιμέντο το ακούει συχνά - και αν μη τι άλλο ισχύει - έχει φροντίσει να μοιραστεί με τους φαν της το μυστικό της πριν από μερικά χρόνια όταν σε convention της Ζήνας την είχαν ρωτήσει σχετικά: «μένω μακριά από το ψυγείο, μείνετε και εσείς μακριά από το ψυγείο».

Μάλιστα, είχε τονίσει πως αυτή τη συμβουλή της καλό είναι να την έχουμε υπόψη μας ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λούσι Λόουλες: «Προσπαθούσα να ξεμπερδεύω με αυτή τη μιζέρια»

Μία ερώτηση που της κάνουν επίσης πολύ συχνά είναι το αν θα έπαιζε ξανά τη Ζήνα σε πιθανό revival / remake / reboot της σειράς με τη η Λούσι Λόουλες να έχει απαντήσει πως το θέλει πολύ και αυτή και η Γαβριέλα (Ρενέ Ο' Κόνορ) αρκεί να είναι για... περιορισμένες εμφανίσεις, δηλαδή ίσα για να παραδώσει σκυτάλη (ή μάλλον πιο σωστά το σάκραμ;) σε μια νέα πριγκίπισσα του πολέμου.

Ο λόγος είναι ότι νιώθει ότι στα 50 plus της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου και ειδικά στις σκηνές δράσης, τις οποίες πάντα σιχαινόταν!

Σωστά διάβασες, ο λόγος που στα '90s πολλοί έβλεπαν τη Ζήνα ήταν αυτό ακριβώς που η Λόουλες δεν ήθελε καθόλου, σε αντίθεση με τη Ρενέ Ο'Κόνορ που έχει δηλώσει ότι τις λάτρευε, όπως και τα πιο αποκαλυπτικά outfits της Γαβριέλας όσο περνούσαν οι σεζόν.

Επειδή όμως ήταν αναγκαίο - για εκείνη - κακό, η Λόουλες φρόντιζε πάντα όταν ήταν να γυρίσει σκηνή δράσης, να έχει τυφλή πειθαρχία και να προσέχει στο 1000% τι έπρεπε να κάνει, ώστε να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχίτερα.

«Προσπαθούσα να γίνω όσο καλύτερη μπορούσα όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να καταφέρω να ξεμπερδεύω με αυτή τη μιζέρια», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2015

Έχει γραφτεί δε πως σε επεισόδιο της 6ης και τελευταίας σεζόν, ένας ηθοποιός γκρίνιαζε πάρα πολύ στα παρασκήνια για το τι έπρεπε να κάνει όσον αφορά τις σκηνές δράσης, λέγοντας "όχι" σε πολλά που του είχαν ζητηθεί με αποτέλεσμα να βγάλει τη Λούσι Λόουλες εκτός εαυτού, να πάει στο trailer του και να «του τα ψάλλει», λέγοντάς του να σοβαρευτεί και να φερθεί σαν ενήλικας για να μην καθυστερούν άλλο και να τελειώνουν με τις σκηνές που έπρεπε να γυρίσουν.

Για την ώρα πάντως, δεν υπάρχει κάποιο reboot της Ζήνας στα σκαριά, αφού η απόπειρα που είχε γίνει το 2017 για λογαριασμό του NBC, δεν προχώρησε ποτέ παρότι είχε γραφτεί το σενάριο για τον πιλότο της νέας σειράς που θα είχε άλλες πρωταγωνίστριες στη θέση των Λόουλες - Ο' Κόνορ και θα έλεγε τον μύθο από την αρχή, δείχνοντας αυτή τη φορά πιο ξεκάθαρα την αμφιλεγόμενη σχέση των Ζήνας - Γαβριέλας, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στα '90s λόγω λογοκρισίας και από φόβο ότι οι χορηγοί θα αποσύρονταν.

Ωστόσο, πριν μερικούς μήνες ο παραγωγός της Ζήνας και σύζυγος της Λούσι Λόουλες, Ρομπ Τάπερτ, είχε δηλώσει σε podcast πως δουλεύει πάνω σε ένα σενάριο για κινηματογραφική ταινία με σκοπό να το παραδώσει σε στούντιο, αφού τον γοητεύει πολύ η ιδέα να δει την πριγκίπισσα του πολέμου να παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα της σειράς.