Γιώργος Χρυσοστόμου για «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι»: «Το πλάνο έγινε 16-20 φορές»

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο οποίος έκλεψε την παράσταση στο πρώτο επεισόδιο της σειράς του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», έδωσε συνέντευξη στο Βήμα και μίλησε για τα γυρίσματα, ενώ αναφέρθηκε και στην κωμική σειρά - θρίλερ του Mega, «Κάμπινγκ» όπου θα πρωταγωνιστήσει.

«Θα κάνω το "Κάμπινγκ" στο Mega, ντουέτο με τον Οδυσσέα (σ.σ.: Παπασπηλιόπουλο). Κάνω έναν πολύ κακό-καλό άνθρωπο, τον ιδιοκτήτη. Έναν τύπο που έχει κάνει κάποια κακά πράγματα, αλλά έχει δίκιο – μέσα σε κωμικό πλαίσιο.

Και έρχεται ο Οδυσσέας μπλεγμένος σε ένα οικονομικό σκάνδαλο. Χαίρομαι γιατί ο ρόλος είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Δεν είναι γοητευτικός άντρας, μάλλον γελοίος είναι και μ’ αρέσει. Είναι μια αστυνομική μαύρη κωμωδία-θρίλερ», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Έπαιξα και στο πρώτο επεισόδιο στο "Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι" (Alpha), όπου έζησα μια εμπειρία που δεν θα τη θυμάμαι όταν θα συμβεί - εγώ μέσα στο φέρετρο.

Όταν μου είπαν "θέλουμε να σας πάρουμε μέτρα", υπέθεσα για ρούχα… Το πλάνο έγινε 16-20 φορές. Εγώ κάπου πήγα. Τελείωσα ιδρωμένος, δυόμισι ώρες μετά.

Ήταν σαν να 'χα όντως αναστηθεί, εξαγνιστεί, εξαφανιστεί.

Στο "Ναυάγιο" πέθανα στο νερό, τώρα στο "Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι" έφυγα στο χώμα. Θέλω μια φωτιά κι έναν αέρα για να το κλείσω…

Ο χειμώνας έρχεται με ευλογημένες συνεργασίες. Είναι κάπως σαν να 'χω κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα και τώρα περπατώ πάνω σ’ αυτό.

Παίρνω δύναμη και σκέφτομαι το μέλλον», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Χρυσοστόμου.