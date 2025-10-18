Γιώργος Λιάγκας: Ακύρωσε τελευταία στιγμή εμφάνιση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ξαναφουντώνουν οι φήμες για κόντρα μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου αφού ο πρώτος ακύρωσε τελευταία στιγμή προγραμματισμένη εμφάνιση στο «The 2Night Show» για προσωπικούς του λόγους, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Weekend.Live».

Η πρόταση να έρθει ως καλεσμένος ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήρθε από το κανάλι του Ant1, την οποία αρχικά ο παρουσιαστής είχε αποδεχθεί, κάτι που στη συνέχεια άρχιζε να αλλάζει, μέχρι που τελικά μια εβδομάδα πριν το γύρισμα ακύρωσε.

Ο παρουσιαστής προφασίστηκε «προσωπικούς λόγους» ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προγραμματιστεί στο μέλλον εκ νέου η συμμετοχή του στην εκπομπή του Αρναούτογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Weekend.Live, ο Αρναούτογλου ενοχλήθηκε με την στάση του Λιάγκα λόγω της ακύρωσης της τελευταίας στιγμής ωστόσο ο ίδιος δεν έχει προβεί σε δηλώσεις.

Η κόντρα των δύο παρουσιαστών φημολογείται ότι ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν όταν είχαν κάνει μαζί ως συμπαρουσιαστές έναν πιλότο για βραδινή εκπομπή που τελικά δεν βγήκε ποτέ στον αέρα καθώς κανείς από τους δύο δεν επιθυμούσε αυτή την συνεργασία.