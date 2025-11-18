Γιώργος Λιάγκας για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου;»

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε μέσα από το Πρωινό να κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή τη δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn με τον παρουσιαστή να απορεί για το πώς μπόρεσε ο κατηγορούμενος να δει ερωτικά την κόρη του κολλητού του φίλου.

«Να σας θυμίσω λίγο τη δεύτερη ιστορία με το revenge porn. Ο πατέρας της κοπέλας ήταν κολλητός φίλος του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε, είναι και πού το κάνουμε.

Είναι ο πατέρας, κολλητός σου φίλος και βλέπεις ερωτικά την κόρη του. Για μένα ακόμα και αυτό είναι ηθικά κολάσιμο και μην πείτε ότι κουνάμε δάκτυλο, είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Οι άνδρες παλαιάς κοπής που θεωρώ ότι είμαι κι εγώ, έχουμε κάποιους κανόνες που δεν τους παραβαίνουμε, δηλαδή δεν κοιτάς γυναίκα φίλου σου ερωτικά. Κοιτάς την κόρη του φίλου σου ερωτικά;

Και να σου κουνήθηκε και να σου γδύθηκε και να σε έπαιρνε τηλέφωνο και να σου έλεγε "δεν αντέχω άλλο, Στάθη μου, σε θέλω κολασμένα". Ενήλικη ήταν, αλλά και πάλι, ανταποκρίνεσαι στα ερωτικά καλέσματα;», αναρωτήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Και άντε ενέδωσες, είσαι και ομορφάντρας, σε θέλουν πολλές και ενδίδεις. Πόσα κομμάτια να γίνεις κι εσύ... Σε ήθελε η μισή Θεσσαλονίκη.

Κάνεις ό,τι κάνεις, την καταγράφεις σε βίντεο και χωρίς τη συναίνεσή της, βρε αθεόφοβε, την κόρη του φίλου σου; Δεν σκέφτηκες ότι θα την δει ο πατέρας της κάποια στιγμή;

Δημοσιεύεις τις προσωπικές σας στιγμές με την κόρη του καλύτερού σου φίλου; Άσχετα τι θα πει το δικαστήριο, δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν είμαι δικαστής. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως ηθικά καταδικαστέα», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.