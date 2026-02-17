Γιώργος Μουκίδης: «Ο Akylas μπορεί να το φάει το Euphoria - Χαρισματικό παιδί»

Το δικό του σχόλιο για την εμφάνιση του Akyla στον Εθνικό Τελικό για την Eurovision και το τραγούδι του, «Ferto», έκανε ο Γιώργος Μουκίδης στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».

«Το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ χαρισματικό. Το κομμάτι το συγκεκριμένο, οποιοδήποτε άλλος το έλεγε, θα καιγόταν! Δεν είναι κακό το κομμάτι, είναι αδιάφορο», είπε αρχικά ο Γιώργος Μουκίδης και πρόσθεσε:

«Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και Euphoria! Έχει μια δύναμη όμως, αυτό το παιδί, που μπορεί να το φάει το Euphoria».

Ο Γιώργος Μουκίδης ανέφερε πως πιστεύει πως ο Akylas έχει πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό: «Ο Ντάνι Ντε Βίτο θα μπορούσε να πει αυτό το τραγούδι και να τσακίσει! Είναι ένα κομμάτι που ο Ακύλας το προσέγγισε ακριβώς από τη μεριά που έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να κερδίσει», δήλωσε.