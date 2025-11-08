Γιώργος Πολυχρονίου: «Έφυγα από τον ΑΝΤ1 για το Mega γιατί μου έδωσαν πενταπλάσια χρήματα»

Ο Γιώργος Πολυχρονίου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Τροχό της Τύχης που παρουσίαζε με τεράστια επιτυχία στα '90s στον ΑΝΤ1 προτού μετακομίσει στο Mega όπου παρουσίασε τη Mega Banca, έχοντας στο πλευρό του την Ελένη Μενεγάκη.

Μάλιστα, ο Γιώργος Πολυχρονίου δεν έκρυψε ότι ο λόγος που έφυγε από τον ΑΝΤ1ήταν καθαρά οικονομικός.

«Όταν ξεκίνησε ο Τροχός, υπήρχαν 200.000 αιτήσεις θεατών, να παρακολουθήσουν ζωντανά το παιχνίδι στο στούντιο. Γινόταν πανζουρλισμός στο πανελλήνιο, 50% θεαματικότητα», είπε αρχικά ο Γιώργος Πολυχρονίου.

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο έφυγε από τον ΑΝΤ1 και πήγε στο Mega, ανέφερε:

«Άφησα τον Τροχό και πήγα στο Mega να κάνω τη Mega Banca, γιατί μου έδιναν λίγα λεφτά για να ανανεώσω στον ΑΝΤ1. Στο Mega πήγα γιατί μου έδωσαν πενταπλάσια χρήματα να κάνω τη Mega Banca».

«Την Ελένη Μενεγάκη μού την έφεραν σπίτι μου και μου άρεσε. Πήγαμε για φαγητό και δώσαμε τα χέρια. Ήταν όμορφη, φρέσκια και μαζεμένη», δήλωσε στη συνέχεια για την Ελένη Μενεγάκη, η οποία τότε έκανε τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την περίοδο που παρουσίαζε πρωινή εκπομπή στο Megα, ο Γιώργος Πολυχρονίου απάντησε:

«Το πρωινό στο Mega δεν το χάρηκα, γιατί ήταν η περίοδος που χώρισα με τη Μάγκυ Χαραλαμπίδου και ήμουν "τραυματισμένος"».