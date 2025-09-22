GNTM 6: Κάθε πότε έχει καινούργιο επεισόδιο στο STAR

Το αγαπημένο ριάλιτι μόδας GNTM, επέστρεψε στις οθόνες μας για έκτη συνεχόμενη χρονιά και ήδη από την πρεμιέρα συζητάμε τους παίκτες.

Το Greece's Next Top Model θα προβάλλεται στον STAR κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Όπως διαπιστώσαμε από το πρώτο επεισόδιο , δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες κύκλους, πέρα από μια -ευπρόσδεκτη- πιο ανάλαφρη διάθεση από την πλευρά των κριτών, οι οποίοι δεν στάθηκαν στην κατήχηση για τις δυσκολίες του μόντελινγκ, αλλά κυρίως συγκλονίζονταν με τα εν δυνάμει μοντέλα που έβλεπαν,

Οι τρεις κριτές

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ.

Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης - Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο.

Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 36 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων.

Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου.

Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να… ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept.

Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

GNTM6: Ο ρόλος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM ως Competition Director & Model Mentor, αναλαμβάνοντας έναν πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε κάθε στιγμή δράσης του διαγωνισμού όσο και στη λήψη των τελικών αποφάσεων.